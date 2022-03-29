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Патрушев: США должны объяснить поддержку биолабораторий фондом сына Байдена - РИА Новости, 29.03.2022
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Патрушев: США должны объяснить поддержку биолабораторий фондом сына Байдена
Патрушев: США должны объяснить поддержку биолабораторий фондом сына Байдена - РИА Новости, 29.03.2022
Патрушев: США должны объяснить поддержку биолабораторий фондом сына Байдена
США должны объяснить европейцам, для чего на самом деле предназначались деньги, шедшие на финансирование украинских биолабораторий из фонда сына президента... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:48
2022-03-29T14:48
сша
россия
министерство обороны сша
джо байден
николай патрушев
совет безопасности оон
украина
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. США должны объяснить европейцам, для чего на самом деле предназначались деньги, шедшие на финансирование украинских биолабораторий из фонда сына президента Штатов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Очевидно, что создание Вашингтоном биологического оружия и его нежелание уничтожать отравляющие вещества преследуют вполне определенные цели. Поэтому "Большой семерке" в первую очередь надо спросить у США об их планах по использованию этих видов оружия массового поражения, о том, не готовит ли Вашингтон провокации с химоружием, не собирается ли он передавать запрещенное вооружение террористами и неонацистам", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."Белому дому следует объяснить европейцам истинное предназначение средств, направленных на финансирование украинских биообъектов из возглавляемого Хантером Байденом фонда", - добавил Патрушев.По его словам, в ответах на эти вопросы заинтересован мир в целом. "Но США, привыкшие пренебрегать голосами мирового сообщества и не признающие ценность человеческих жизней, цинично игнорируют эти вопросы", - отметил секретарь Совбеза РФ.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Инвестиционный фонд сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине, заявил Кириллов на минувшей неделе. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить сведения, касающиеся источников финансирования разработки биологического оружия на Украине.
https://ria.ru/20220328/programma-1780496122.html
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сша, россия, министерство обороны сша, джо байден, николай патрушев, совет безопасности оон, украина
14:48 29.03.2022
 
Патрушев: США должны объяснить поддержку биолабораторий фондом сына Байдена

Патрушев: США должны объяснить, зачем фонд сына Байдена поддерживал лаборатории на Украине

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. США должны объяснить европейцам, для чего на самом деле предназначались деньги, шедшие на финансирование украинских биолабораторий из фонда сына президента Штатов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Очевидно, что создание Вашингтоном биологического оружия и его нежелание уничтожать отравляющие вещества преследуют вполне определенные цели. Поэтому "Большой семерке" в первую очередь надо спросить у США об их планах по использованию этих видов оружия массового поражения, о том, не готовит ли Вашингтон провокации с химоружием, не собирается ли он передавать запрещенное вооружение террористами и неонацистам", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
"Белому дому следует объяснить европейцам истинное предназначение средств, направленных на финансирование украинских биообъектов из возглавляемого Хантером Байденом фонда", - добавил Патрушев.
По его словам, в ответах на эти вопросы заинтересован мир в целом. "Но США, привыкшие пренебрегать голосами мирового сообщества и не признающие ценность человеческих жизней, цинично игнорируют эти вопросы", - отметил секретарь Совбеза РФ.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 15:56
Патрушев: биологическая программа США продолжает традиции Третьего рейха
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
Инвестиционный фонд сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине, заявил Кириллов на минувшей неделе. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить сведения, касающиеся источников финансирования разработки биологического оружия на Украине.
Джо Байден с сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 14:17
Сын президента США курировал разработки биооружия на Украине
 
СШАРоссияМинистерство обороны СШАДжо БайденНиколай ПатрушевСовет Безопасности ООНУкраина
 
 
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