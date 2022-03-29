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В ГД внесли проект об устранении административных барьеров для беженцев - РИА Новости, 29.03.2022
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В ГД внесли проект об устранении административных барьеров для беженцев
В ГД внесли проект об устранении административных барьеров для беженцев - РИА Новости, 29.03.2022
В ГД внесли проект об устранении административных барьеров для беженцев
Спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, первый замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин внес в палату поправки, упрощающие... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:02
2022-03-29T16:39
общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, первый замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин внес в палату поправки, упрощающие порядок прибывания и нахождения беженцев из Украины, ЛНР и ДНР в РФ, законопроект доступен в электронной думской базе данных.Ранее парламентарий сообщал, что подготовил поправки в закон "О беженцах" и закон "О правовом положении иностранных граждан". По его словам, главное, в этом проекте - сокращение любых сроков рассмотрения обращений граждан Украины, когда они попадают на территорию РФ как беженцы, предоставления им статуса временного беженца или беженца, право на убежище без необходимости медицинского освидетельствования, сдачи экзаменов или собеседований на знание русского языка."Результаты медицинского освидетельствования при получении вида на жительство не являются причиной для отказа в оформлении статуса. При выявлении заболевания, данному лицу должно быть оказано безвозмездное лечение в медицинском учреждении, о чем необходимо внести Министерством здравоохранения Российской Федерации соответствующий распорядительный документ, о чём указано в документах к законопроекту", - говорится в пояснительной записке к инициативе.Также в ней поясняется, что в случаях отсутствия у беженцев действительных документов, удостоверяющих личность, им представляется возможность в особом порядке пройти процедуру установления личности (на это должно уйти не более 8 рабочих дней)."Справка об установлении личности с фотографией, полученная по результатам проведенного собеседования и/или опроса свидетелей, удостоверяет личность при обращении в органы исполнительной власти в сфере внутренних дел, что позволяет данным лицам продолжить легализацию в России", - отмечается в пояснительных материалах к законопроекту.
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общество, россия, госдума рф
16:02 29.03.2022 (обновлено: 16:39 29.03.2022)
 
В ГД внесли проект об устранении административных барьеров для беженцев

В Госдуму внесли проект об устранении административных барьеров для беженцев с Украины

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя
Беженцы из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Беженцы из Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, первый замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин внес в палату поправки, упрощающие порядок прибывания и нахождения беженцев из Украины, ЛНР и ДНР в РФ, законопроект доступен в электронной думской базе данных.
Ранее парламентарий сообщал, что подготовил поправки в закон "О беженцах" и закон "О правовом положении иностранных граждан". По его словам, главное, в этом проекте - сокращение любых сроков рассмотрения обращений граждан Украины, когда они попадают на территорию РФ как беженцы, предоставления им статуса временного беженца или беженца, право на убежище без необходимости медицинского освидетельствования, сдачи экзаменов или собеседований на знание русского языка.
"Результаты медицинского освидетельствования при получении вида на жительство не являются причиной для отказа в оформлении статуса. При выявлении заболевания, данному лицу должно быть оказано безвозмездное лечение в медицинском учреждении, о чем необходимо внести Министерством здравоохранения Российской Федерации соответствующий распорядительный документ, о чём указано в документах к законопроекту", - говорится в пояснительной записке к инициативе.
Также в ней поясняется, что в случаях отсутствия у беженцев действительных документов, удостоверяющих личность, им представляется возможность в особом порядке пройти процедуру установления личности (на это должно уйти не более 8 рабочих дней).
"Справка об установлении личности с фотографией, полученная по результатам проведенного собеседования и/или опроса свидетелей, удостоверяет личность при обращении в органы исполнительной власти в сфере внутренних дел, что позволяет данным лицам продолжить легализацию в России", - отмечается в пояснительных материалах к законопроекту.
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