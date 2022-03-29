https://ria.ru/20220329/bezhentsy-1780647492.html

Песков назвал слухи о принудительном вывозе беженцев в Россию ложью

Песков назвал слухи о принудительном вывозе беженцев в Россию ложью - РИА Новости, 29.03.2022

Песков назвал слухи о принудительном вывозе беженцев в Россию ложью

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью утверждения о том, что украинских беженцев принудительно вывозят в РФ. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:46

2022-03-29T12:46

2022-03-29T12:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

мариуполь

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780234000_0:82:3071:1809_1920x0_80_0_0_cf811aa1158ab8c2d6a989c99863d282.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью утверждения о том, что украинских беженцев принудительно вывозят в РФ."Это ложь. Это не соответствует действительности", - сказал Песков журналистам, комментируя утверждения Украины и Запада о том, что беженцев с Украины эвакуируют на территорию РФ принудительно.Он сообщил, что украинские беженцы добровольно приезжают в Россию."Российские военные помогают мирным гражданам покидать Мариуполь, покидать места, где опасно для жизни, и они помогают, несмотря на то, что, как уже стало известно, эти люди находятся в опасности, когда они пытаются покинуть эти населённые пункты, потому что их просто расстреливают в спину. На этот счёт имеется уже большое количество рассказов непосредственных очевидцев", - сказал Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Согласно статистике Минобороны РФ на 29 марта, за месяц операции уничтожено 80% военных самолетов Украины (123 из 152), 71% танков и других бронированных машин (1738 из 2416), половина парка вертолетов (74 из 149) и так далее.В ходе операции погибли более 1,3 тысячи российских военных, свыше 3,8 тысяч ранены, сообщали в Минобороны РФ 25 марта. Среди украинской стороны, по данным российского ведомства, потери в разы выше: около 14 тысяч убитыми и порядка 16 тысяч ранеными.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Другие крупные города заблокированы ради сковывания сил украинских войск, не исключается возможность их штурма, хотя изначально это и не предполагалось.Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольную ВС РФ территорию Херсонской области с ДНР.На северном направлении российскими войсками частично или полностью блокированы Киев, Сумы и Чернигов. На юго-западе Украины боевые действия ведутся в районе Николаева, который блокирован с моря силами Черноморского флота.Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода уже начала поступать на полуостров. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 24 марта, в ходе конфликта погибли 1035 и получили ранения 1650 мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 56 погибших и 211 пострадавших.Как пояснили РИА Новости в УВКПЧ ООН, в статистике по ДНР и ЛНР насчитывается порядка 15 убитых и 36 раненых мирных жителей в результате удара 14 марта из ракетного комплекса "Точка-У". Власти ДНР сообщали, что в результате того удара украинских войск погибли 20 человек.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220328/bezhentsy-1780413525.html

https://ria.ru/20220328/bezhentsy-1780561203.html

https://ria.ru/20220325/bezhentsy-1780026312.html

мариуполь

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, мариуполь, украина, россия