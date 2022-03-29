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Более 15 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки

Более 15 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 29.03.2022

Более 15 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки

Свыше 15 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T09:10

2022-03-29T09:10

2022-03-29T09:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар - РИА Новости. Свыше 15 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15 тысяч граждан", - говорится в сообщении.Накануне представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что всего границу с Россией пересекли 472,8 тысячи беженцев, в том числе 98,4 тысячи детей.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

россия

донецкая народная республика

украина

луганская народная республика

ростовская область

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ростовская область