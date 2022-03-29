Рейтинг@Mail.ru
Более 15 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/bezhentsy-1780598918.html
Более 15 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Более 15 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 29.03.2022
Более 15 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Свыше 15 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T09:10
2022-03-29T09:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774044410_0:241:3067:1966_1920x0_80_0_0_fe0de2a2b6f89fdd80186068f00bd693.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар - РИА Новости. Свыше 15 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15 тысяч граждан", - говорится в сообщении.Накануне представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что всего границу с Россией пересекли 472,8 тысячи беженцев, в том числе 98,4 тысячи детей.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
россия
донецкая народная республика
украина
луганская народная республика
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774044410_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_38094899c6141e86bc187a6daa38e8ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ростовская область
09:10 29.03.2022 (обновлено: 09:15 29.03.2022)
 
Более 15 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки

Более 15 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР пересекли российскую границу за сутки

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкЖители Донбасса
Жители Донбасса - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
Жители Донбасса
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар - РИА Новости. Свыше 15 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области.
"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15 тысяч граждан", - говорится в сообщении.
Накануне представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что всего границу с Россией пересекли 472,8 тысячи беженцев, в том числе 98,4 тысячи детей.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала