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В Самарскую область прибыл третий поезд с 440 беженцами из Донбасса - РИА Новости, 29.03.2022
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В Самарскую область прибыл третий поезд с 440 беженцами из Донбасса
В Самарскую область прибыл третий поезд с 440 беженцами из Донбасса - РИА Новости, 29.03.2022
В Самарскую область прибыл третий поезд с 440 беженцами из Донбасса
Самарская область приняла еще 440 беженцев из ДНР и ЛНР, сообщила администрация Тольятти. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T08:40
2022-03-29T09:04
общество
владимир путин
самарская область
россия
ставропольский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 29 мар – РИА Новости. Самарская область приняла еще 440 беженцев из ДНР и ЛНР, сообщила администрация Тольятти."Самарская область продолжает принимать семьи вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. В понедельник, 28 марта, еще один поезд доставил в Самарскую область 440 человек, в том числе 80 детей", - говорится в сообщении.По данным мэрии, на перроне людей встречали волонтеры, социальные работники, психологи, бригады медиков, МЧС, на месте работу всех служб курировал глава Тольятти Николай Ренц. Уточняется, что 133 вынужденных переселенца были направлены в пункт временного размещения в Безенчуке, остальные доставлены в Самару, Ставропольский район и одну из гостиниц Тольятти.Отмечается, что во всех ПВР организована круглосуточная работа медиков, психологов, сотрудников социальных служб, специалистов городских и районных администраций, которые помогают оперативно решать любые возникающие вопросы. Кроме того, во всех ПВР людям помогут оформить документы и единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Семьям с детьми помогут с организацией образовательного процесса, взрослым предложат работу или варианты переобучения с последующим трудоустройством.Ранее два поезда доставили в Самарскую область 588 беженцев из Донбасса и с Украины, в том числе 211 детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220323/medpomosch-1779719776.html
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общество, владимир путин, самарская область, россия, ставропольский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:40 29.03.2022 (обновлено: 09:04 29.03.2022)
 
В Самарскую область прибыл третий поезд с 440 беженцами из Донбасса

Самарская область приняла еще 440 беженцев из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудник МВД ДНР и беженцы из Мариуполя в районе поселка Рыбацкое Мангушского района Донецкой области
Сотрудник МВД ДНР и беженцы из Мариуполя в районе поселка Рыбацкое Мангушского района Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сотрудник МВД ДНР и беженцы из Мариуполя в районе поселка Рыбацкое Мангушского района Донецкой области. Архивное фото
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САМАРА, 29 мар – РИА Новости. Самарская область приняла еще 440 беженцев из ДНР и ЛНР, сообщила администрация Тольятти.
"Самарская область продолжает принимать семьи вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. В понедельник, 28 марта, еще один поезд доставил в Самарскую область 440 человек, в том числе 80 детей", - говорится в сообщении.
По данным мэрии, на перроне людей встречали волонтеры, социальные работники, психологи, бригады медиков, МЧС, на месте работу всех служб курировал глава Тольятти Николай Ренц. Уточняется, что 133 вынужденных переселенца были направлены в пункт временного размещения в Безенчуке, остальные доставлены в Самару, Ставропольский район и одну из гостиниц Тольятти.
Отмечается, что во всех ПВР организована круглосуточная работа медиков, психологов, сотрудников социальных служб, специалистов городских и районных администраций, которые помогают оперативно решать любые возникающие вопросы. Кроме того, во всех ПВР людям помогут оформить документы и единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Семьям с детьми помогут с организацией образовательного процесса, взрослым предложат работу или варианты переобучения с последующим трудоустройством.
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Ранее два поезда доставили в Самарскую область 588 беженцев из Донбасса и с Украины, в том числе 211 детей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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ОбществоВладимир ПутинСамарская областьРоссияСтавропольский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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