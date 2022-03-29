https://ria.ru/20220329/bespilotniki-1780609675.html
Российские ВКС уничтожили три украинских беспилотника у Чернобаевки
Российские ВКС уничтожили три украинских беспилотника у Чернобаевки - РИА Новости, 29.03.2022
Российские ВКС уничтожили три украинских беспилотника у Чернобаевки
Российские Воздушно-космические силы уничтожили за ночь три украинских беспилотника в районе Чернобаевки, заявил на брифинге во вторник официальный... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:20
2022-03-29T10:20
2022-03-29T10:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
воздушно-космические силы россии
игорь конашенков
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы уничтожили за ночь три украинских беспилотника в районе Чернобаевки, заявил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за ночь уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Чернобаевка", - сказал Конашенков.
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Минобороны РФ о поражении военных объектов Украины
Вчера вечером крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего у Клевани в Ровенской области – оттуда велись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева. Российской противовоздушной обороной за ночь уничтожены 3 украинских беспилотника у Чернобаевки. Всего с начала операции уничтожены 123 украинских самолета и 74 вертолета, 311 беспилотников, 1738 танков и других боевых бронемашин, 181 установка РСЗО, 726 орудий. Оперативно-тактической авиацией за ночь поражены 68 военных объектов Украины, среди них 3 пункта управления, 3 "Бука-М1" и 1 "Оса", 5 установок РСЗО, 2 склада боеприпасов, 3 склада горючего и 19 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов.
2022-03-29T10:20
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в мире, воздушно-космические силы россии, игорь конашенков
10:20 29.03.2022 (обновлено: 10:49 29.03.2022)
Российские ВКС уничтожили три украинских беспилотника у Чернобаевки
Российские ВКС за ночь уничтожили три украинских беспилотника у Чернобаевки