https://ria.ru/20220329/bespilotniki-1780609675.html

Российские ВКС уничтожили три украинских беспилотника у Чернобаевки

Российские ВКС уничтожили три украинских беспилотника у Чернобаевки - РИА Новости, 29.03.2022

Российские ВКС уничтожили три украинских беспилотника у Чернобаевки

Российские Воздушно-космические силы уничтожили за ночь три украинских беспилотника в районе Чернобаевки, заявил на брифинге во вторник официальный... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T10:20

2022-03-29T10:20

2022-03-29T10:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

воздушно-космические силы россии

игорь конашенков

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы уничтожили за ночь три украинских беспилотника в районе Чернобаевки, заявил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за ночь уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Чернобаевка", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220329/goryuchee-1780608467.html

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2022

Дарья Буймова

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Минобороны РФ о поражении военных объектов Украины Вчера вечером крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего у Клевани в Ровенской области – оттуда велись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева. Российской противовоздушной обороной за ночь уничтожены 3 украинских беспилотника у Чернобаевки. Всего с начала операции уничтожены 123 украинских самолета и 74 вертолета, 311 беспилотников, 1738 танков и других боевых бронемашин, 181 установка РСЗО, 726 орудий. Оперативно-тактической авиацией за ночь поражены 68 военных объектов Украины, среди них 3 пункта управления, 3 "Бука-М1" и 1 "Оса", 5 установок РСЗО, 2 склада боеприпасов, 3 склада горючего и 19 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов. 2022-03-29T10:20 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, воздушно-космические силы россии, игорь конашенков