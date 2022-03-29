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Московские белки начали "переодеваться" в летние наряды - РИА Новости, 30.03.2022
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Московские белки начали "переодеваться" в летние наряды
Московские белки начали "переодеваться" в летние наряды - РИА Новости, 30.03.2022
Московские белки начали "переодеваться" в летние наряды
Белок, которые начали "переодеваться" в летние наряды, заметили на природных территориях Москвы, скоро линька начнется у ласк, горностаев и зайцев, сообщает... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-29T17:39
2022-03-30T15:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
антон кульбачевский
москва
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Белок, которые начали "переодеваться" в летние наряды, заметили на природных территориях Москвы, скоро линька начнется у ласк, горностаев и зайцев, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."На природных территориях Москвы белки начали менять свои шубки. Линька у млекопитающих происходит два раза в год, весной и осенью. С наступлением холодов звери утепляются, а в преддверии летнего тепла, наоборот, сбрасывают лишнюю шерсть. Некоторые меняют и окраску шубы, чтобы быть менее заметными на снегу. Линька у белок продлится в течение одного-двух месяцев. "Переодеваться" в летнюю шубку белка начала с мордочки: пока порыжел кончик носа и уши, а вскоре порыжеют лапы, и в самом конце – спина и бока. Интересно, что в зимнюю шубку белка переодевается, наоборот, с хвоста", - говорится в сообщении.Отмечается, что в конце марта и начале апреля в новые шубки переоденутся ласки, горностаи и зайцы."Белки обитают на всех природных территориях Москвы. Из зверей это самый многочисленный вид. Поэтому понаблюдать за тем, как они меняют окрас, может каждый. Ласку, например, можно увидеть в природно-историческом парке "Москворецкий", горностая – в комплексном заказнике "Зеленоградский", зайца-беляка – в фаунистическом заказнике "Долгие пруды", а зайца-русака – в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", - цитируют в сообщении руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антона Кульбачевского.
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антон кульбачевский, москва, городское хозяйство москвы, общество
17:39 29.03.2022 (обновлено: 15:10 30.03.2022)
 

Московские белки начали "переодеваться" в летние наряды

© Depositphotos / Wert1007@gmail.comРебенок кормит белку
Ребенок кормит белку - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Depositphotos / Wert1007@gmail.com
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Белок, которые начали "переодеваться" в летние наряды, заметили на природных территориях Москвы, скоро линька начнется у ласк, горностаев и зайцев, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"На природных территориях Москвы белки начали менять свои шубки. Линька у млекопитающих происходит два раза в год, весной и осенью. С наступлением холодов звери утепляются, а в преддверии летнего тепла, наоборот, сбрасывают лишнюю шерсть. Некоторые меняют и окраску шубы, чтобы быть менее заметными на снегу. Линька у белок продлится в течение одного-двух месяцев. "Переодеваться" в летнюю шубку белка начала с мордочки: пока порыжел кончик носа и уши, а вскоре порыжеют лапы, и в самом конце – спина и бока. Интересно, что в зимнюю шубку белка переодевается, наоборот, с хвоста", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в конце марта и начале апреля в новые шубки переоденутся ласки, горностаи и зайцы.
"Белки обитают на всех природных территориях Москвы. Из зверей это самый многочисленный вид. Поэтому понаблюдать за тем, как они меняют окрас, может каждый. Ласку, например, можно увидеть в природно-историческом парке "Москворецкий", горностая – в комплексном заказнике "Зеленоградский", зайца-беляка – в фаунистическом заказнике "Долгие пруды", а зайца-русака – в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", - цитируют в сообщении руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антона Кульбачевского.
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