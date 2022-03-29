Американский сенатор счел Байдена угрозой национальной безопасности

17:31 29.03.2022 (обновлено: 17:37 29.03.2022)
Американский сенатор назвал Байдена угрозой национальной безопасности
Американский сенатор Пол назвал Байдена угрозой для США из-за выпадов в адрес Путина
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Недипломатичные высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина представляют серьезную угрозу национальной безопасности США. Такое мнение в эфире телеканала Fox News высказал сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.
Политик подчеркнул, что на международном уровне подобные заявления явно не вызывают одобрения. В частности, речь идет о французском лидере Эммануэле Макроне, который подчеркнул, что никогда не позволил бы себе оскорбления в адрес российского президента. Сенатор предположил, что глава Белого дома "живет в альтернативной реальности", где приемлемо сначала что-то сказать, а потом заявить, будто общественность все не так поняла.
"Это угроза национальной безопасности, потому что он посылает сигналы, которые никто в здравом уме не стал бы посылать России в данный момент. <...> Это реальная проблема, хотя здесь и есть что-то забавное. Но на самом деле ничего смешного нет, так как мы обеспокоены тем, что он говорит. Это может довести конфликт на Украине до уровня мировой войны", — подчеркнул сенатор.
Ранее, находясь с визитом в Польше, Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой" для Москвы и российский лидер "не может оставаться на своем посту". Позже в Белом доме пояснили, что президент не имел в виду смену власти в России, а затем и сам президент отрицательно ответил на соответствующий вопрос.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной подобную риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.