https://ria.ru/20220329/bayden-1780728337.html

Американский сенатор счел Байдена угрозой национальной безопасности

Американский сенатор назвал Байдена угрозой национальной безопасности - РИА Новости, 29.03.2022

Американский сенатор счел Байдена угрозой национальной безопасности

Недипломатичные высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина представляют серьезную угрозу национальной безопасности США. Такое мнение в эфире телеканала... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T17:31

2022-03-29T17:31

2022-03-29T17:37

дмитрий песков

эммануэль макрон

франция

россия

сша

джо байден

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Недипломатичные высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина представляют серьезную угрозу национальной безопасности США. Такое мнение в эфире телеканала Fox News высказал сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.Политик подчеркнул, что на международном уровне подобные заявления явно не вызывают одобрения. В частности, речь идет о французском лидере Эммануэле Макроне, который подчеркнул, что никогда не позволил бы себе оскорбления в адрес российского президента. Сенатор предположил, что глава Белого дома "живет в альтернативной реальности", где приемлемо сначала что-то сказать, а потом заявить, будто общественность все не так поняла."Это угроза национальной безопасности, потому что он посылает сигналы, которые никто в здравом уме не стал бы посылать России в данный момент. <...> Это реальная проблема, хотя здесь и есть что-то забавное. Но на самом деле ничего смешного нет, так как мы обеспокоены тем, что он говорит. Это может довести конфликт на Украине до уровня мировой войны", — подчеркнул сенатор.Ранее, находясь с визитом в Польше, Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой" для Москвы и российский лидер "не может оставаться на своем посту". Позже в Белом доме пояснили, что президент не имел в виду смену власти в России, а затем и сам президент отрицательно ответил на соответствующий вопрос.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной подобную риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.

https://ria.ru/20220329/bayden-1780706950.html

https://ria.ru/20220329/bayden-1780604515.html

франция

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

дмитрий песков, эммануэль макрон, франция, россия, сша, джо байден