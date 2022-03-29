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Американский сенатор назвал Байдена угрозой национальной безопасности - РИА Новости, 29.03.2022
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Американский сенатор счел Байдена угрозой национальной безопасности
Американский сенатор назвал Байдена угрозой национальной безопасности - РИА Новости, 29.03.2022
Американский сенатор счел Байдена угрозой национальной безопасности
Недипломатичные высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина представляют серьезную угрозу национальной безопасности США. Такое мнение в эфире телеканала... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:31
2022-03-29T17:37
дмитрий песков
эммануэль макрон
франция
россия
сша
джо байден
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Недипломатичные высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина представляют серьезную угрозу национальной безопасности США. Такое мнение в эфире телеканала Fox News высказал сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.Политик подчеркнул, что на международном уровне подобные заявления явно не вызывают одобрения. В частности, речь идет о французском лидере Эммануэле Макроне, который подчеркнул, что никогда не позволил бы себе оскорбления в адрес российского президента. Сенатор предположил, что глава Белого дома "живет в альтернативной реальности", где приемлемо сначала что-то сказать, а потом заявить, будто общественность все не так поняла."Это угроза национальной безопасности, потому что он посылает сигналы, которые никто в здравом уме не стал бы посылать России в данный момент. &lt;...&gt; Это реальная проблема, хотя здесь и есть что-то забавное. Но на самом деле ничего смешного нет, так как мы обеспокоены тем, что он говорит. Это может довести конфликт на Украине до уровня мировой войны", — подчеркнул сенатор.Ранее, находясь с визитом в Польше, Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой" для Москвы и российский лидер "не может оставаться на своем посту". Позже в Белом доме пояснили, что президент не имел в виду смену власти в России, а затем и сам президент отрицательно ответил на соответствующий вопрос.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной подобную риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.
https://ria.ru/20220329/bayden-1780706950.html
https://ria.ru/20220329/bayden-1780604515.html
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дмитрий песков, эммануэль макрон, франция, россия, сша, джо байден
17:31 29.03.2022 (обновлено: 17:37 29.03.2022)
 
Американский сенатор назвал Байдена угрозой национальной безопасности

Американский сенатор Пол назвал Байдена угрозой для США из-за выпадов в адрес Путина

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Недипломатичные высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина представляют серьезную угрозу национальной безопасности США. Такое мнение в эфире телеканала Fox News высказал сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.
Политик подчеркнул, что на международном уровне подобные заявления явно не вызывают одобрения. В частности, речь идет о французском лидере Эммануэле Макроне, который подчеркнул, что никогда не позволил бы себе оскорбления в адрес российского президента. Сенатор предположил, что глава Белого дома "живет в альтернативной реальности", где приемлемо сначала что-то сказать, а потом заявить, будто общественность все не так поняла.
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
16:11
В МИД надеются, что Байден не совершит непоправимого под действием эмоций
"Это угроза национальной безопасности, потому что он посылает сигналы, которые никто в здравом уме не стал бы посылать России в данный момент. <...> Это реальная проблема, хотя здесь и есть что-то забавное. Но на самом деле ничего смешного нет, так как мы обеспокоены тем, что он говорит. Это может довести конфликт на Украине до уровня мировой войны", — подчеркнул сенатор.
Ранее, находясь с визитом в Польше, Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой" для Москвы и российский лидер "не может оставаться на своем посту". Позже в Белом доме пояснили, что президент не имел в виду смену власти в России, а затем и сам президент отрицательно ответил на соответствующий вопрос.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной подобную риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
09:50
Fox News: Байден терпит одно фиаско за другим
 
Дмитрий ПесковЭммануэль МакронФранцияРоссияСШАДжо Байден
 
 
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