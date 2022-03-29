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The Guardian: вместо дипломатии Байден "скачет вдоль украинской границы" - РИА Новости, 29.03.2022
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The Guardian: вместо дипломатии Байден "скачет вдоль украинской границы"
The Guardian: вместо дипломатии Байден "скачет вдоль украинской границы" - РИА Новости, 29.03.2022
The Guardian: вместо дипломатии Байден "скачет вдоль украинской границы"
Президент США Джо Байден нарушил давний принцип двусмысленности своими призывами к смене власти в России, что только идет на пользу Путину, уверен колумнист... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:04
2022-03-29T16:44
дмитрий песков
борис джонсон
россия
сша
москва
нато
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден нарушил давний принцип двусмысленности своими призывами к смене власти в России, что только идет на пользу Путину, уверен колумнист британской The Guardian Саймон Дженкинс.По мнению автора статьи, в конфликте всегда было важно "представить, чего больше всего хочет от вас ваш враг, и не делать этого", однако Байден проигнорировал важную задачу, сыграв своей агрессией против Белого дома.Как отметил журналист, заявления американского лидера не могут пойти на пользу переговорному процессу, в котором еще есть шансы добиться приемлемого для всех сторон компромисса, включающего в себя и "финляндизацию" Украины, и даже признание изменения статуса ЛНР, ДНР и Крыма."Поиск конституционного пути к автономии крымского и донбасского регионов Украины должен быть ключом к миру. Где-то в мутных водах децентрализованного правительства, конфедерализма и "упрощенного суверенитета" лежит новое будущее этого отчаянного уголка Европы", — подчеркнул Дженкинс.По словам автора, большая часть Донбасса уже давно существует автономно, и это нужно признать. Дипломатический процесс не должен стать игрушкой западной внутренней политики, добавил Дженкинс. Несвоевременные и агрессивные заявления западных политиков журналист связал с неуверенностью в собственных позициях."Два лидера НАТО, Байден и британец Борис Джонсон, стали популистами, не обученными искусству дипломатии. Оба сталкиваются с предвыборной враждебностью у себя дома. Оба скачут вдоль украинской границы, бьют себя в грудь, пародируя черчиллевский мачизм", — констатировал Дженкинс.Ранее Байден, находясь с визитом в Польше, заявил, что Украина "никогда не станет победой" для Москвы и российский лидер "не может оставаться на своем посту". Позже в Белом доме пояснили, что американский президент не имел в виду смену власти в России, а затем и сам Байден отрицательно ответил на соответствующий вопрос.Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на варшавскую речь лидера США напомнил, что не президенту Соединенных Штатов решать, кому быть у власти в Москве, поскольку главу государства выбирают россияне.
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дмитрий песков, борис джонсон, россия, сша, москва, нато
12:04 29.03.2022 (обновлено: 16:44 29.03.2022)
 
The Guardian: вместо дипломатии Байден "скачет вдоль украинской границы"

The Guardian: Байден подыграл Путину "нервирующими" заявлениями в духе "мачизма Черчилля"

© AFP 2022 / Brendan SmialowskiПрезидент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве, Польша
Президент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© AFP 2022 / Brendan Smialowski
Президент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве, Польша
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден нарушил давний принцип двусмысленности своими призывами к смене власти в России, что только идет на пользу Путину, уверен колумнист британской The Guardian Саймон Дженкинс.
По мнению автора статьи, в конфликте всегда было важно "представить, чего больше всего хочет от вас ваш враг, и не делать этого", однако Байден проигнорировал важную задачу, сыграв своей агрессией против Белого дома.

"Белый дом и государственный департамент мгновенно отрицали, что Байден действительно имел в виду то, что сказал. Но ущерб был нанесен. Видеозапись его высказываний нервирует. Казавшееся поначалу простонародным экспромтом говорит о том, что этот человек не вполне владеет своим языком, не говоря уже о его краткости", — считает Дженкинс.

Как отметил журналист, заявления американского лидера не могут пойти на пользу переговорному процессу, в котором еще есть шансы добиться приемлемого для всех сторон компромисса, включающего в себя и "финляндизацию" Украины, и даже признание изменения статуса ЛНР, ДНР и Крыма.
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"Поиск конституционного пути к автономии крымского и донбасского регионов Украины должен быть ключом к миру. Где-то в мутных водах децентрализованного правительства, конфедерализма и "упрощенного суверенитета" лежит новое будущее этого отчаянного уголка Европы", — подчеркнул Дженкинс.
По словам автора, большая часть Донбасса уже давно существует автономно, и это нужно признать. Дипломатический процесс не должен стать игрушкой западной внутренней политики, добавил Дженкинс.
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Несвоевременные и агрессивные заявления западных политиков журналист связал с неуверенностью в собственных позициях.
"Два лидера НАТО, Байден и британец Борис Джонсон, стали популистами, не обученными искусству дипломатии. Оба сталкиваются с предвыборной враждебностью у себя дома. Оба скачут вдоль украинской границы, бьют себя в грудь, пародируя черчиллевский мачизм", — констатировал Дженкинс.
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Ранее Байден, находясь с визитом в Польше, заявил, что Украина "никогда не станет победой" для Москвы и российский лидер "не может оставаться на своем посту". Позже в Белом доме пояснили, что американский президент не имел в виду смену власти в России, а затем и сам Байден отрицательно ответил на соответствующий вопрос.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на варшавскую речь лидера США напомнил, что не президенту Соединенных Штатов решать, кому быть у власти в Москве, поскольку главу государства выбирают россияне.
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