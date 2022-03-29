https://ria.ru/20220329/bayden-1780635025.html

The Guardian: вместо дипломатии Байден "скачет вдоль украинской границы"

The Guardian: вместо дипломатии Байден "скачет вдоль украинской границы" - РИА Новости, 29.03.2022

The Guardian: вместо дипломатии Байден "скачет вдоль украинской границы"

Президент США Джо Байден нарушил давний принцип двусмысленности своими призывами к смене власти в России, что только идет на пользу Путину, уверен колумнист... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:04

2022-03-29T12:04

2022-03-29T16:44

дмитрий песков

борис джонсон

россия

сша

москва

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780604512_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d3988ff76117ebb767e5f13b49e4b346.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден нарушил давний принцип двусмысленности своими призывами к смене власти в России, что только идет на пользу Путину, уверен колумнист британской The Guardian Саймон Дженкинс.По мнению автора статьи, в конфликте всегда было важно "представить, чего больше всего хочет от вас ваш враг, и не делать этого", однако Байден проигнорировал важную задачу, сыграв своей агрессией против Белого дома.Как отметил журналист, заявления американского лидера не могут пойти на пользу переговорному процессу, в котором еще есть шансы добиться приемлемого для всех сторон компромисса, включающего в себя и "финляндизацию" Украины, и даже признание изменения статуса ЛНР, ДНР и Крыма."Поиск конституционного пути к автономии крымского и донбасского регионов Украины должен быть ключом к миру. Где-то в мутных водах децентрализованного правительства, конфедерализма и "упрощенного суверенитета" лежит новое будущее этого отчаянного уголка Европы", — подчеркнул Дженкинс.По словам автора, большая часть Донбасса уже давно существует автономно, и это нужно признать. Дипломатический процесс не должен стать игрушкой западной внутренней политики, добавил Дженкинс. Несвоевременные и агрессивные заявления западных политиков журналист связал с неуверенностью в собственных позициях."Два лидера НАТО, Байден и британец Борис Джонсон, стали популистами, не обученными искусству дипломатии. Оба сталкиваются с предвыборной враждебностью у себя дома. Оба скачут вдоль украинской границы, бьют себя в грудь, пародируя черчиллевский мачизм", — констатировал Дженкинс.Ранее Байден, находясь с визитом в Польше, заявил, что Украина "никогда не станет победой" для Москвы и российский лидер "не может оставаться на своем посту". Позже в Белом доме пояснили, что американский президент не имел в виду смену власти в России, а затем и сам Байден отрицательно ответил на соответствующий вопрос.Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на варшавскую речь лидера США напомнил, что не президенту Соединенных Штатов решать, кому быть у власти в Москве, поскольку главу государства выбирают россияне.

https://ria.ru/20220329/bayden-1780604515.html

https://ria.ru/20220329/katastrofa-1780591567.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220329/1780583807.html

https://ria.ru/20220328/bayden-1780580816.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

дмитрий песков, борис джонсон, россия, сша, москва, нато