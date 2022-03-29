10:10 29.03.2022 (обновлено: 11:22 29.03.2022)
ФАС назвала способ снизить ажиотажный спрос
ФАС: для снижения ажиотажного спроса нужны прозрачные правила ценообразования
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Прозрачные правила ценообразования и приобретения товара могут стать одним из способов снижения ажиотажного спроса в текущих условиях, заявила заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Нелли Галимханова.
Она приняла участие в Антимонопольном форуме, организованном Объединением корпоративных юристов при поддержке ФАС.
"Заместитель руководителя ведомства <…> рассказала о возможных способах снижения ажиотажного спроса на различные товары в текущих условиях. Так, необходимо проводить работу со всей дистрибьюторской цепочкой и создавать прозрачные правила ценообразования и приобретения товара", — говорится в сообщении ФАС.
Галимханова сделала акцент на важности соблюдения российскими компаниями принципов ответственного ценообразования с учетом спроса и предложения на внутреннем рынке Российской Федерации.
Спикер отметила, что в текущих условиях высокой нестабильности установление цен для потребителей внутреннего рынка на основании экспортных котировок может приводить к негативным последствиям. "Цены, сложившиеся на зарубежных рынках, отражают условия спроса и предложения той страны, в которой сформировались такие индикаторы, а не российского рынка, на котором условия могут существенно отличаться", — подчеркивается в релизе.
В свою очередь, статс-секретарь, заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский отметил, что причины повышения цен на товары "требуют глубокого анализа, поскольку они связаны не только с объективными факторами, но и с индивидуальным поведением хозяйствующих субъектов".