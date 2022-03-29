https://ria.ru/20220329/azhiotazh-1780607300.html

ФАС назвала способ снизить ажиотажный спрос

ФАС назвала способ снизить ажиотажный спрос - РИА Новости, 29.03.2022

ФАС назвала способ снизить ажиотажный спрос

Прозрачные правила ценообразования и приобретения товара могут стать одним из способов снижения ажиотажного спроса в текущих условиях, заявила заместитель... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T10:10

2022-03-29T10:10

2022-03-29T11:22

экономика

сергей пузыревский

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Прозрачные правила ценообразования и приобретения товара могут стать одним из способов снижения ажиотажного спроса в текущих условиях, заявила заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Нелли Галимханова.Она приняла участие в Антимонопольном форуме, организованном Объединением корпоративных юристов при поддержке ФАС."Заместитель руководителя ведомства <…> рассказала о возможных способах снижения ажиотажного спроса на различные товары в текущих условиях. Так, необходимо проводить работу со всей дистрибьюторской цепочкой и создавать прозрачные правила ценообразования и приобретения товара", — говорится в сообщении ФАС.Галимханова сделала акцент на важности соблюдения российскими компаниями принципов ответственного ценообразования с учетом спроса и предложения на внутреннем рынке Российской Федерации.Спикер отметила, что в текущих условиях высокой нестабильности установление цен для потребителей внутреннего рынка на основании экспортных котировок может приводить к негативным последствиям. "Цены, сложившиеся на зарубежных рынках, отражают условия спроса и предложения той страны, в которой сформировались такие индикаторы, а не российского рынка, на котором условия могут существенно отличаться", — подчеркивается в релизе.В свою очередь, статс-секретарь, заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский отметил, что причины повышения цен на товары "требуют глубокого анализа, поскольку они связаны не только с объективными факторами, но и с индивидуальным поведением хозяйствующих субъектов".

https://ria.ru/20220328/khleb-1780481254.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, сергей пузыревский, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)