https://ria.ru/20220329/avtostrada-1780666853.html
В Барселоне вновь перекрыли автостраду из-за роста цен на топливо
В Барселоне вновь перекрыли автостраду из-за роста цен на топливо - РИА Новости, 29.03.2022
В Барселоне вновь перекрыли автостраду из-за роста цен на топливо
Сотрудники транспортного сектора во вторник в очередной раз перекрыли автостраду Ronda Litoral в Барселоне в знак протеста против роста цен на топливо, сообщает РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:01
2022-03-29T14:01
2022-03-29T14:01
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испания
барселона (город)
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МАДРИД, 29 мар - РИА Новости. Сотрудники транспортного сектора во вторник в очередной раз перекрыли автостраду Ronda Litoral в Барселоне в знак протеста против роста цен на топливо, сообщает агентство Europa Press.Стоимость бензина и дизельного топлива в Испании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.Как сообщается, автострада перекрывается протестующими уже пятый рабочий день подряд. В акции, которая началась в 9.00 по местному времени (10.00 мск), принимают участие несколько десятков человек, точное количестве протестующих не уточняется.Как сообщил представитель Национальной платформы по защите транспорта в Барселоне Мигель Анхель Македа, протесты будут продолжаться до тех пор, пока министр транспорта Ракель Санчес "не придет в себя". По его словам, "все остается на своих местах", несмотря на достигнутую на прошлой неделе договоренность правительства с государственным комитетом по автомобильному транспорту о снижении цены на топливо.В пятницу правительство Испании согласилось компенсировать 20 евроцентов стоимости литра бензина или дизеля, общая сумма помощи оценивается в 600 миллионов евро. Позднее после встречи с Санчес лидер бастующих, глава Национальной платформы по защите транспорта Мануэль Эрнандес заявил, что испанские транспортники продолжат забастовку, вызванную ростом цен на топливо, несмотря на меры, которые предложило правительство. Он отметил, что предложенных мер недостаточно, потребовал от властей предложить новые - хотя бы временные - дополнительные решения.Сотрудники транспортного сектора Испании 14 марта начали бессрочную забастовку, которая приводит к перебоям с поставками в стране. Для прекращения забастовки власти сначала обещали выделить 450 миллионов евро прямой помощи, а в пятницу утром заявили, что будут компенсировать 20 евроцентов стоимости литра бензина или дизеля. Общая сумма помощи превышает миллиард евро.
https://ria.ru/20220329/gaz-1780503413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, барселона (город), экономика
В Барселоне вновь перекрыли автостраду из-за роста цен на топливо
Сотрудники транспорта вновь перекрыли автостраду Барселоне из-за роста цен на топливо
МАДРИД, 29 мар - РИА Новости.
Сотрудники транспортного сектора во вторник в очередной раз перекрыли автостраду Ronda Litoral в Барселоне в знак протеста против роста цен на топливо, сообщает агентство Europa Press
.
Стоимость бензина и дизельного топлива в Испании
бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России
и стремления отказаться от закупок российской нефти.
Как сообщается, автострада перекрывается протестующими уже пятый рабочий день подряд. В акции, которая началась в 9.00 по местному времени (10.00 мск), принимают участие несколько десятков человек, точное количестве протестующих не уточняется.
Как сообщил представитель Национальной платформы по защите транспорта в Барселоне Мигель Анхель Македа, протесты будут продолжаться до тех пор, пока министр транспорта Ракель Санчес "не придет в себя". По его словам, "все остается на своих местах", несмотря на достигнутую на прошлой неделе договоренность правительства с государственным комитетом по автомобильному транспорту о снижении цены на топливо.
В пятницу правительство Испании согласилось компенсировать 20 евроцентов стоимости литра бензина или дизеля, общая сумма помощи оценивается в 600 миллионов евро. Позднее после встречи с Санчес лидер бастующих, глава Национальной платформы по защите транспорта Мануэль Эрнандес заявил, что испанские транспортники продолжат забастовку, вызванную ростом цен на топливо, несмотря на меры, которые предложило правительство. Он отметил, что предложенных мер недостаточно, потребовал от властей предложить новые - хотя бы временные - дополнительные решения.
Сотрудники транспортного сектора Испании 14 марта начали бессрочную забастовку, которая приводит к перебоям с поставками в стране. Для прекращения забастовки власти сначала обещали выделить 450 миллионов евро прямой помощи, а в пятницу утром заявили, что будут компенсировать 20 евроцентов стоимости литра бензина или дизеля. Общая сумма помощи превышает миллиард евро.