https://ria.ru/20220329/avtomobil-1780773174.html

Россия требует объяснить использование националистами автомобиля ООН

Россия требует объяснить использование националистами автомобиля ООН - РИА Новости, 30.03.2022

Россия требует объяснить использование националистами автомобиля ООН

Россия ждет разъяснений в связи с информацией об использовании автомобиля ООН с номером DP 210015 украинскими националистами в ходе боевых действий, заявил на... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-29T23:27

2022-03-29T23:27

2022-03-30T05:22

россия

харьков

оон

украина

василий небензя

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:237:3219:2048_1920x0_80_0_0_afb88f34978a9e872d0f9aa8201a65ca.jpg

ООН, 29 мар - РИА Новости. Россия ждет разъяснений в связи с информацией об использовании автомобиля ООН с номером DP 210015 украинскими националистами в ходе боевых действий, заявил на заседании Совбеза ООН российский постпред при ООН Василий Небензя."Не можем не высказать озабоченность в связи с продолжающимися случаями изъятия автомобилей с символикой ООН вооруженными силами Украины. Хорошо, что секретариат (ООН) наконец признал имевшее место соответствующее правонарушение в Харькове и Мариуполе", - сказал Небензя."Ожидаем ответа на наш последний запрос по ооновскому автомобилю с дипломатическим номером DP 210015, также в Харькове, участвовавшему, согласно свидетельствам очевидцев, в боевых операциях украинских националистов", - указал он.По его словам, Россия знает о случаях использования радикалами автомобилей ОБСЕ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".

https://ria.ru/20220329/oruzhie-1780773470.html

https://ria.ru/20220329/neonatsisty-1780767252.html

россия

харьков

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, харьков, оон, украина, василий небензя, в мире, обсе