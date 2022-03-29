https://ria.ru/20220329/avtomobil-1780773174.html
Россия требует объяснить использование националистами автомобиля ООН
Россия требует объяснить использование националистами автомобиля ООН - РИА Новости, 30.03.2022
Россия требует объяснить использование националистами автомобиля ООН
Россия ждет разъяснений в связи с информацией об использовании автомобиля ООН с номером DP 210015 украинскими националистами в ходе боевых действий, заявил на... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-29T23:27
2022-03-29T23:27
2022-03-30T05:22
россия
харьков
оон
украина
василий небензя
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
обсе
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ООН, 29 мар - РИА Новости. Россия ждет разъяснений в связи с информацией об использовании автомобиля ООН с номером DP 210015 украинскими националистами в ходе боевых действий, заявил на заседании Совбеза ООН российский постпред при ООН Василий Небензя."Не можем не высказать озабоченность в связи с продолжающимися случаями изъятия автомобилей с символикой ООН вооруженными силами Украины. Хорошо, что секретариат (ООН) наконец признал имевшее место соответствующее правонарушение в Харькове и Мариуполе", - сказал Небензя."Ожидаем ответа на наш последний запрос по ооновскому автомобилю с дипломатическим номером DP 210015, также в Харькове, участвовавшему, согласно свидетельствам очевидцев, в боевых операциях украинских националистов", - указал он.По его словам, Россия знает о случаях использования радикалами автомобилей ОБСЕ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
https://ria.ru/20220329/oruzhie-1780773470.html
https://ria.ru/20220329/neonatsisty-1780767252.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, харьков, оон, украина, василий небензя, в мире, обсе
23:27 29.03.2022 (обновлено: 05:22 30.03.2022)
Россия требует объяснить использование националистами автомобиля ООН
Небензя: Россия требует объяснить использование националистами автомобиля ООН с дипномером