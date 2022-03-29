05:23 29.03.2022 (обновлено: 05:42 29.03.2022)
Австралия ввела санкции против 39 россиян
Австралия запретила въезд 39 россиянам, которых считает связанными с "делом Магнитского"
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Австралия ввела санкции и запретила въезд 39 россиянам, которых считает связанными с "делом Магнитского", сообщила глава МИД Австралии Марис Пейн.
"В первом транше правительство почтит Магнитского и всех, кто защищает верховенство закона, адресными санкциями и запретом на въезд против 14 россиян, ответственных за серьезную коррупцию, которую он раскрыл, а также 25 исполнителей и сообщников в вопросе жестокого обращения с ним и его смерти", - говорится в заявлении главы австралийского МИД.
Отмечается, что санкции также подразумевают заморозку счетов этих лиц. Австралийский МИД добавляет, что это только первый пакет подобных санкций, которые страна планирует продолжить.
Сергей Магнитский, которого правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в ноябре 2009 года в "Матросской тишине", куда его перевели из "Бутырки". В заключении он пробыл почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом. Некоторые правозащитники утверждали, что в СИЗО аудитору не оказывалась медицинская помощь, а умереть он мог в результате избиения. После смерти Магнитского были возбуждены уголовные дела в отношении двух бывших сотрудников "Бутырки", но одного оправдал суд, а в другом случае расследование прекратили за истечением срока давности.
США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввели ряд стран ЕС.