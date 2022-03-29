https://ria.ru/20220329/avstraliya-1780590735.html

Австралия ввела санкции против 39 россиян

Австралия ввела санкции против 39 россиян - РИА Новости, 29.03.2022

Австралия ввела санкции против 39 россиян

Австралия ввела санкции и запретила въезд 39 россиянам, которых считает связанными с "делом Магнитского", сообщила глава МИД Австралии Марис Пейн. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T05:23

2022-03-29T05:23

2022-03-29T05:42

в мире

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151989/57/1519895798_0:240:2790:1809_1920x0_80_0_0_f6791299b6bc71538cd9f8c4752ece42.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Австралия ввела санкции и запретила въезд 39 россиянам, которых считает связанными с "делом Магнитского", сообщила глава МИД Австралии Марис Пейн.Отмечается, что санкции также подразумевают заморозку счетов этих лиц. Австралийский МИД добавляет, что это только первый пакет подобных санкций, которые страна планирует продолжить.Сергей Магнитский, которого правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в ноябре 2009 года в "Матросской тишине", куда его перевели из "Бутырки". В заключении он пробыл почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом. Некоторые правозащитники утверждали, что в СИЗО аудитору не оказывалась медицинская помощь, а умереть он мог в результате избиения. После смерти Магнитского были возбуждены уголовные дела в отношении двух бывших сотрудников "Бутырки", но одного оправдал суд, а в другом случае расследование прекратили за истечением срока давности.США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввели ряд стран ЕС.

https://radiosputnik.ria.ru/20220324/vysylka-1779786548.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия