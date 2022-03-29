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Белорусская "Белавиа" будет летать в Калининград - РИА Новости, 29.03.2022
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Туризм
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Белорусская "Белавиа" будет летать в Калининград
Белорусская "Белавиа" будет летать в Калининград - РИА Новости, 29.03.2022
Белорусская "Белавиа" будет летать в Калининград
Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что возобновляет выполнение рейсов в Калининград с 15 апреля. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:28
2022-03-29T12:28
туризм
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МИНСК, 28 мар – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что возобновляет выполнение рейсов в Калининград с 15 апреля."С 15 апреля рейсы по маршруту Минск – Калининград – Минск будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Минска – в 12:15, прилет в Калининград - 14:05. Обратные рейсы запланированы в 14:55 с прибытием в Национальный аэропорт "Минск" в 18:50. Время для всех аэропортов указано местное", – говорится в сообщении на сайте компании."Белавиа" приостановила рейсы в Калининград после того, как в мае прошлого года в отношении нее был введен запрет на использование европейского воздушного пространства. Компания не уточняет, как именно будет проложен маршрут, по которому собираются летать белорусские самолеты в Калининград с апреля.
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туризм, белоруссия, калининград, минск, белавиа, новости - туризм, туристы, самолеты
12:28 29.03.2022
 
Белорусская "Белавиа" будет летать в Калининград

Авиакомпания "Белавиа" возобновляет выполнение рейсов из Минска в Калининград с 15 апреля

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-500 белорусской авиакомпании "Белавиа"
Самолет Boeing 737-500 белорусской авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 28 мар – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что возобновляет выполнение рейсов в Калининград с 15 апреля.
"С 15 апреля рейсы по маршруту Минск – Калининград – Минск будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Минска – в 12:15, прилет в Калининград - 14:05. Обратные рейсы запланированы в 14:55 с прибытием в Национальный аэропорт "Минск" в 18:50. Время для всех аэропортов указано местное", – говорится в сообщении на сайте компании.
"Белавиа" приостановила рейсы в Калининград после того, как в мае прошлого года в отношении нее был введен запрет на использование европейского воздушного пространства. Компания не уточняет, как именно будет проложен маршрут, по которому собираются летать белорусские самолеты в Калининград с апреля.
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