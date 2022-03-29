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Авиакомпания Red Wings начала летать в Ереван из Нижнего Новгорода - РИА Новости, 29.03.2022
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Туризм
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Авиакомпания Red Wings начала летать в Ереван из Нижнего Новгорода
Авиакомпания Red Wings начала летать в Ереван из Нижнего Новгорода - РИА Новости, 29.03.2022
Авиакомпания Red Wings начала летать в Ереван из Нижнего Новгорода
Авиакомпания Red Wings приступила к полетам в столицу Армении из Нижнего Новгорода (хаб управляется УК "Аэропорты регионов"), сообщает пресс-служба воздушной... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:47
2022-03-29T13:47
туризм
туризм
ереван
нижний новгород
sukhoi superjet
новости - туризм
туристы
авиакомпании
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар – РИА Новости. Авиакомпания Red Wings приступила к полетам в столицу Армении из Нижнего Новгорода (хаб управляется УК "Аэропорты регионов"), сообщает пресс-служба воздушной гавани."Первый рейс по маршруту Нижний Новгород – Ереван был почти со стопроцентной загрузкой – 93 пассажира. Полеты выполняются на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Далее рейсы будут выполняться раз в неделю по понедельникам", – говорится в сообщении.Отмечается, что это направление стало первым регулярным международным у авиакомпании Red Wings из столицы Приволжского федерального округа.
https://ria.ru/20220316/aviaperevozki-1778423489.html
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туризм, ереван, нижний новгород, sukhoi superjet, новости - туризм, туристы, авиакомпании, самолеты, red wings airlines, куда можно лететь, армения, россия
13:47 29.03.2022
 
Авиакомпания Red Wings начала летать в Ереван из Нижнего Новгорода

Авиакомпания Red Wings начала выполнять еженедельные полеты в Ереван из Нижнего Новгорода

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПередача в эксплуатацию самолета SSJ-100 авиакомпании Red Wings
Передача в эксплуатацию самолета SSJ-100 авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар – РИА Новости. Авиакомпания Red Wings приступила к полетам в столицу Армении из Нижнего Новгорода (хаб управляется УК "Аэропорты регионов"), сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"Первый рейс по маршруту Нижний Новгород – Ереван был почти со стопроцентной загрузкой – 93 пассажира. Полеты выполняются на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Далее рейсы будут выполняться раз в неделю по понедельникам", – говорится в сообщении.
Отмечается, что это направление стало первым регулярным международным у авиакомпании Red Wings из столицы Приволжского федерального округа.
Самолет Sukhoi Superjet 100
16 марта, 12:41Туризм
Red Wings запускает рейсы в Казахстан на SSJ100
 
ТуризмТуризмЕреванНижний НовгородSukhoi SuperjetНовости - ТуризмтуристыавиакомпанииСамолетыRed Wings Airlinesкуда можно лететьАрменияРоссия
 
 
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