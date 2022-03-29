https://ria.ru/20220329/aviakompanii-1780623148.html
Авиакомпания Red Wings начала летать в Ереван из Нижнего Новгорода
Авиакомпания Red Wings начала летать в Ереван из Нижнего Новгорода - РИА Новости, 29.03.2022
Авиакомпания Red Wings начала летать в Ереван из Нижнего Новгорода
Авиакомпания Red Wings приступила к полетам в столицу Армении из Нижнего Новгорода (хаб управляется УК "Аэропорты регионов"), сообщает пресс-служба воздушной... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:47
2022-03-29T13:47
2022-03-29T13:47
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар – РИА Новости. Авиакомпания Red Wings приступила к полетам в столицу Армении из Нижнего Новгорода (хаб управляется УК "Аэропорты регионов"), сообщает пресс-служба воздушной гавани."Первый рейс по маршруту Нижний Новгород – Ереван был почти со стопроцентной загрузкой – 93 пассажира. Полеты выполняются на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Далее рейсы будут выполняться раз в неделю по понедельникам", – говорится в сообщении.Отмечается, что это направление стало первым регулярным международным у авиакомпании Red Wings из столицы Приволжского федерального округа.
https://ria.ru/20220316/aviaperevozki-1778423489.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Авиакомпания Red Wings начала летать в Ереван из Нижнего Новгорода
Авиакомпания Red Wings начала выполнять еженедельные полеты в Ереван из Нижнего Новгорода