https://ria.ru/20220329/aviakompanii-1780623148.html

Авиакомпания Red Wings начала летать в Ереван из Нижнего Новгорода

Авиакомпания Red Wings начала летать в Ереван из Нижнего Новгорода - РИА Новости, 29.03.2022

Авиакомпания Red Wings начала летать в Ереван из Нижнего Новгорода

Авиакомпания Red Wings приступила к полетам в столицу Армении из Нижнего Новгорода (хаб управляется УК "Аэропорты регионов"), сообщает пресс-служба воздушной... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T13:47

2022-03-29T13:47

2022-03-29T13:47

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар – РИА Новости. Авиакомпания Red Wings приступила к полетам в столицу Армении из Нижнего Новгорода (хаб управляется УК "Аэропорты регионов"), сообщает пресс-служба воздушной гавани."Первый рейс по маршруту Нижний Новгород – Ереван был почти со стопроцентной загрузкой – 93 пассажира. Полеты выполняются на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Далее рейсы будут выполняться раз в неделю по понедельникам", – говорится в сообщении.Отмечается, что это направление стало первым регулярным международным у авиакомпании Red Wings из столицы Приволжского федерального округа.

https://ria.ru/20220316/aviaperevozki-1778423489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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