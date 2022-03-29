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Люксембург заморозил российские активы на 2,5 миллиарда евро

Люксембург заморозил российские активы на 2,5 миллиарда евро - РИА Новости, 29.03.2022

Люксембург заморозил российские активы на 2,5 миллиарда евро

Власти Люксембурга заморозили российские активы на два с половиной миллиарда евро, сообщил люксембургский Минфин. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T20:31

2022-03-29T20:31

2022-03-29T21:17

экономика

люксембург (государство)

россия

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Власти Люксембурга заморозили российские активы на два с половиной миллиарда евро, сообщил люксембургский Минфин."Глава министерства Юрико Бакес проинформировала парламент о процессе имплементации санкций Евросоюза против России в Люксембурге. На сегодняшний день операторы в Люксембурге заморозили активы на 2,5 миллиарда евро", — заявило ведомство в Twitter.После начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов России. Президент Владимир Путин заявил, что этим США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Москвой.

люксембург (государство)

россия

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Медведев предупредил о последствиях экономической войны без правил против России Экономическая война без правил против России, инициированная западными странами, разрушит весь мировой экономический уклад, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT. 2022-03-29T20:31 true PT5M02S

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Наталья Макарова

экономика, люксембург (государство), россия, санкции в отношении россии, в мире, видео