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Люксембург заморозил российские активы на 2,5 миллиарда евро - РИА Новости, 29.03.2022
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Люксембург заморозил российские активы на 2,5 миллиарда евро
Люксембург заморозил российские активы на 2,5 миллиарда евро - РИА Новости, 29.03.2022
Люксембург заморозил российские активы на 2,5 миллиарда евро
Власти Люксембурга заморозили российские активы на два с половиной миллиарда евро, сообщил люксембургский Минфин. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T20:31
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экономика
люксембург (государство)
россия
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Власти Люксембурга заморозили российские активы на два с половиной миллиарда евро, сообщил люксембургский Минфин."Глава министерства Юрико Бакес проинформировала парламент о процессе имплементации санкций Евросоюза против России в Люксембурге. На сегодняшний день операторы в Люксембурге заморозили активы на 2,5 миллиарда евро", — заявило ведомство в Twitter.После начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов России. Президент Владимир Путин заявил, что этим США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Москвой.
люксембург (государство)
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Медведев предупредил о последствиях экономической войны без правил против России
Экономическая война без правил против России, инициированная западными странами, разрушит весь мировой экономический уклад, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT.
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экономика, люксембург (государство), россия, санкции в отношении россии, в мире, видео
Люксембург заморозил российские активы на 2,5 миллиарда евро
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Власти Люксембурга заморозили российские активы на два с половиной миллиарда евро, сообщил люксембургский Минфин.
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20:31 29.03.2022 (обновлено: 21:17 29.03.2022)
 
Люксембург заморозил российские активы на 2,5 миллиарда евро

Власти Люксембурга в рамках санкций заморозили российские активы на 2,5 миллиарда евро

© Depositphotos / SabinoparenteВид города Люксембург
Вид города Люксембург - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Depositphotos / Sabinoparente
Вид города Люксембург. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Власти Люксембурга заморозили российские активы на два с половиной миллиарда евро, сообщил люксембургский Минфин.
"Глава министерства Юрико Бакес проинформировала парламент о процессе имплементации санкций Евросоюза против России в Люксембурге. На сегодняшний день операторы в Люксембурге заморозили активы на 2,5 миллиарда евро", — заявило ведомство в Twitter.
После начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов России.
Президент Владимир Путин заявил, что этим США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Москвой.
 
ЭкономикаЛюксембург (государство)РоссияСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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