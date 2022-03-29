https://ria.ru/20220329/adygeya-1780771958.html
Власти Адыгеи увеличили объем грантов НКО в сфере соцуслуг до 30 млн рублей
Власти Адыгеи увеличили объем грантов НКО в сфере соцуслуг до 30 млн рублей - РИА Новости, 29.03.2022
Власти Адыгеи увеличили объем грантов НКО в сфере соцуслуг до 30 млн рублей
Власти Адыгеи увеличили объём грантовой поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций в сфере соцуслуг до 30 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T23:05
2022-03-29T23:05
2022-03-29T23:05
республика адыгея
общество
мурат кумпилов
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 29 мар – РИА Новости. Власти Адыгеи увеличили объём грантовой поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций в сфере соцуслуг до 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во вторник принял участие в работе Общественной палаты республики, говорится в сообщении. В ходе разговора с общественниками обсуждалась необходимость системного внимания к вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений, сохранения согласия в обществе, а также усиления взаимодействия общественных организаций с волонтерами, отмечается в релизе."Руководство республики готово через гранты продолжить поддержку некоммерческих организаций в сфере соцуслуг. На сегодняшний день средства республиканского бюджета на эти цели увеличены с 15 до 30 миллионов рублей. Грантополучателями смогут стать свыше 20 социально-ориентированных некоммерческих организаций", - сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20220324/adygeya-1779890443.html
республика адыгея
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мурат кумпилов, республика адыгея