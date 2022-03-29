https://ria.ru/20220329/abramovich-1780610860.html

Абрамович встретился с Эрдоганом перед переговорами России и Украины

Абрамович встретился с Эрдоганом перед переговорами России и Украины - РИА Новости, 29.03.2022

Абрамович встретился с Эрдоганом перед переговорами России и Украины

Российский бизнесмен Роман Абрамович перед началом переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле переговорил во дворце Долмабахче с президентом Турции Тайипом... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T10:24

2022-03-29T10:24

2022-03-29T10:45

обострение ситуации в днр и лнр

роман абрамович

мевлют чавушоглу

турция

стамбул

реджеп тайип эрдоган

политика

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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Российский бизнесмен Роман Абрамович перед началом переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле переговорил во дворце Долмабахче с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передает во вторник корреспондент РИА Новости.Вместе с ними также рядом во время беседы находился глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.Накануне Русская служба Би-би-си сначала написала, а потом аннулировала собственное сообщение о том, что Абрамович несколько недель назад испытывал симптомы отравления.

https://ria.ru/20220328/ustupka-1780460898.html

турция

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

роман абрамович, мевлют чавушоглу, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, политика