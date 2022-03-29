10:24 29.03.2022 (обновлено: 10:45 29.03.2022)
Абрамович встретился с Эрдоганом перед переговорами России и Украины
Роман Абрамович встретился с Эрдоганом в Стамбуле, где пройдут переговоры России и Украины
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и предприниматель Роман Абрамович перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и предприниматель Роман Абрамович перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Российский бизнесмен Роман Абрамович перед началом переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле переговорил во дворце Долмабахче с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передает во вторник корреспондент РИА Новости.
Вместе с ними также рядом во время беседы находился глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Накануне Русская служба Би-би-си сначала написала, а потом аннулировала собственное сообщение о том, что Абрамович несколько недель назад испытывал симптомы отравления.