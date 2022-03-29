https://ria.ru/20220329/abkhaziya-1780650167.html

Цены на туры в Абхазию в этом году могут вырасти почти на треть

Цены на туры в Абхазию в этом году могут вырасти почти на треть - РИА Новости, 29.03.2022

Цены на туры в Абхазию в этом году могут вырасти почти на треть

Цены на туры в Абхазию могут подорожать из-за роста курса доллара примерно на 20-30 процентов, при этом страна в этом году, возможно, станет самым популярным... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T18:17

2022-03-29T18:17

2022-03-29T18:17

туризм

новости - туризм

абхазия

туризм

цены

отдых

туристы

отели

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759077072_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b69b56149fff96654bc56e38471041c0.jpg

СУХУМ, 29 мар — РИА Новости. Цены на туры в Абхазию могут подорожать из-за роста курса доллара примерно на 20-30 процентов, при этом страна в этом году, возможно, станет самым популярным направлением у россиян, сообщил РИА Новости министр туризма республики Теймураз Хишба.По его словам, глубокое бронирование отелей ожидается в Абхазии в конце апреля. "И я думаю, что мы выйдем на первое место (по популярности у российских туристов — прим. ред.), но, конечно же, в процентном соотношении. Предстоящий сезон будет, как минимум, не хуже, чем прошлый, который был рекордным в современной Абхазии", — отметил министр, добавив, что республика готова к наплыву отдыхающих.Абхазский отельер Игорь Жигун считает, что рост заказов будет зависеть от доступности авиабилетов, наличия альтернативных направлений для путешествий, а также экономического "самочувствия" россиян. "Для сопоставимых по уровню услуг гостиниц цены в Абхазии дешевле сочинских на 25-30 процентов, а крымских — на все 40-50", — сказал РИА Новости Жигун.Напомним, туристический сезон в Абхазии в 2021 году побил рекорд посещаемости за последние 30 лет – в республике отдохнули более 1,5 миллиона человек.

https://ria.ru/20211117/abkhaziya-1759250183.html

https://ria.ru/20220328/turoperatory-1780391395.html

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, абхазия, туризм, цены, отдых, туристы, отели, гостиницы