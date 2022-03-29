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Цены на туры в Абхазию в этом году могут вырасти почти на треть - РИА Новости, 29.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220329/abkhaziya-1780650167.html
Цены на туры в Абхазию в этом году могут вырасти почти на треть
Цены на туры в Абхазию в этом году могут вырасти почти на треть - РИА Новости, 29.03.2022
Цены на туры в Абхазию в этом году могут вырасти почти на треть
Цены на туры в Абхазию могут подорожать из-за роста курса доллара примерно на 20-30 процентов, при этом страна в этом году, возможно, станет самым популярным... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T18:17
2022-03-29T18:17
туризм
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СУХУМ, 29 мар — РИА Новости. Цены на туры в Абхазию могут подорожать из-за роста курса доллара примерно на 20-30 процентов, при этом страна в этом году, возможно, станет самым популярным направлением у россиян, сообщил РИА Новости министр туризма республики Теймураз Хишба.По его словам, глубокое бронирование отелей ожидается в Абхазии в конце апреля. "И я думаю, что мы выйдем на первое место (по популярности у российских туристов — прим. ред.), но, конечно же, в процентном соотношении. Предстоящий сезон будет, как минимум, не хуже, чем прошлый, который был рекордным в современной Абхазии", — отметил министр, добавив, что республика готова к наплыву отдыхающих.Абхазский отельер Игорь Жигун считает, что рост заказов будет зависеть от доступности авиабилетов, наличия альтернативных направлений для путешествий, а также экономического "самочувствия" россиян. "Для сопоставимых по уровню услуг гостиниц цены в Абхазии дешевле сочинских на 25-30 процентов, а крымских — на все 40-50", — сказал РИА Новости Жигун.Напомним, туристический сезон в Абхазии в 2021 году побил рекорд посещаемости за последние 30 лет – в республике отдохнули более 1,5 миллиона человек.
https://ria.ru/20211117/abkhaziya-1759250183.html
https://ria.ru/20220328/turoperatory-1780391395.html
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новости - туризм, абхазия, туризм, цены, отдых, туристы, отели, гостиницы
18:17 29.03.2022
 
Цены на туры в Абхазию в этом году могут вырасти почти на треть

Отдых в Абхазии может подорожать на 20-30 процентов, заявили в Минтуризма республики

© РИА Новости / Ольга КабановаАбхазия
Абхазия - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Ольга Кабанова
Читать ria.ru в
СУХУМ, 29 мар — РИА Новости. Цены на туры в Абхазию могут подорожать из-за роста курса доллара примерно на 20-30 процентов, при этом страна в этом году, возможно, станет самым популярным направлением у россиян, сообщил РИА Новости министр туризма республики Теймураз Хишба.
"Если в прошлом году мы смогли удержать рост цен и не стали их поднимать, то сейчас ситуация совсем другая. Речь идет о повышении стоимости продуктов питания, и это напрямую зависит от курса доллара. К примеру, если в 2021-м самое дешевое трехразовое стоило 600 рублей, то сейчас оно обходится уже в 800", — сказал Хишба.
По его словам, глубокое бронирование отелей ожидается в Абхазии в конце апреля. "И я думаю, что мы выйдем на первое место (по популярности у российских туристов — прим. ред.), но, конечно же, в процентном соотношении. Предстоящий сезон будет, как минимум, не хуже, чем прошлый, который был рекордным в современной Абхазии", — отметил министр, добавив, что республика готова к наплыву отдыхающих.
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Абхазский отельер Игорь Жигун считает, что рост заказов будет зависеть от доступности авиабилетов, наличия альтернативных направлений для путешествий, а также экономического "самочувствия" россиян.
"Для сопоставимых по уровню услуг гостиниц цены в Абхазии дешевле сочинских на 25-30 процентов, а крымских — на все 40-50", — сказал РИА Новости Жигун.
Напомним, туристический сезон в Абхазии в 2021 году побил рекорд посещаемости за последние 30 лет – в республике отдохнули более 1,5 миллиона человек.
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