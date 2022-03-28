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Запад скоро начнет обвинять Зеленского в проблемах европейцев, заявил Кива - РИА Новости, 28.03.2022
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Запад скоро начнет обвинять Зеленского в проблемах европейцев, заявил Кива
Запад скоро начнет обвинять Зеленского в проблемах европейцев, заявил Кива - РИА Новости, 28.03.2022
Запад скоро начнет обвинять Зеленского в проблемах европейцев, заявил Кива
Илья Кива, лишенный депутатского мандата на Украине, считает, что в скором времени Запад начнет обвинять Владимира Зеленского в проблемах европейцев, возникших... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:09
2022-03-28T16:09
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 март - РИА Новости. Илья Кива, лишенный депутатского мандата на Украине, считает, что в скором времени Запад начнет обвинять Владимира Зеленского в проблемах европейцев, возникших из-за санкций против России."Мир постепенно успокаивается и занимается решениями своих экономических трудностей, возникших в следствии наложенных санкций на Россию. А скоро, я уверен, мы все услышим и обвинения Запада в адрес Зеленского, что именно он виновен своей безграмотной политикой, в кризисе и возникших проблемах у европейцев", - написал Кива в своем Telegram-канале.Верховная рада Украины 15 марта лишила мандата Киву, который был депутатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Сам Кива считает незаконным голосование по вопросу его отставки, так как, по его данным, решение было принято на основании заявления о сложении им депутатского мандата по собственному желанию, которое Кива не писал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220328/zelenskiy-1780458319.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, владимир зеленский, илья кива
16:09 28.03.2022
 
Запад скоро начнет обвинять Зеленского в проблемах европейцев, заявил Кива

Экс-депутат Рады Кива: Запад скоро начнет обвинять Зеленского в проблемах европейцев

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 март - РИА Новости. Илья Кива, лишенный депутатского мандата на Украине, считает, что в скором времени Запад начнет обвинять Владимира Зеленского в проблемах европейцев, возникших из-за санкций против России.
"Мир постепенно успокаивается и занимается решениями своих экономических трудностей, возникших в следствии наложенных санкций на Россию. А скоро, я уверен, мы все услышим и обвинения Запада в адрес Зеленского, что именно он виновен своей безграмотной политикой, в кризисе и возникших проблемах у европейцев", - написал Кива в своем Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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Захарова уличила Зеленского в лицемерии по вопросу свободы СМИ
Верховная рада Украины 15 марта лишила мандата Киву, который был депутатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Сам Кива считает незаконным голосование по вопросу его отставки, так как, по его данным, решение было принято на основании заявления о сложении им депутатского мандата по собственному желанию, которое Кива не писал.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
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В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизньВладимир ЗеленскийИлья Кива
 
 
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