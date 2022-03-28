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Захарова уличила Зеленского в лицемерии по вопросу свободы СМИ - РИА Новости, 28.03.2022
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Захарова уличила Зеленского в лицемерии по вопросу свободы СМИ
Захарова уличила Зеленского в лицемерии по вопросу свободы СМИ - РИА Новости, 28.03.2022
Захарова уличила Зеленского в лицемерии по вопросу свободы СМИ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Владимира Зеленского в лицемерии относительно свободы СМИ в России и Украине. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T13:45
2022-03-28T13:45
в мире
россия
украина
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Владимира Зеленского в лицемерии относительно свободы СМИ в России и Украине.Захарова привела две цитаты Зеленского об интервью российским СМИ, где он заявил об уничтожении свободы слова в России, и о решении закрыть три оппозиционных телеканала на Украине."Человек, вроде, один и тот же. Состояние что ли разное?" - написала она в Telegram.
https://ria.ru/20220327/zelenskiy-1780342002.html
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в мире, россия, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский
13:45 28.03.2022
 
Захарова уличила Зеленского в лицемерии по вопросу свободы СМИ

Представитель МИД Захарова уличила Зеленского в лицемерии по вопросу свободы СМИ

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Владимира Зеленского в лицемерии относительно свободы СМИ в России и Украине.
Захарова привела две цитаты Зеленского об интервью российским СМИ, где он заявил об уничтожении свободы слова в России, и о решении закрыть три оппозиционных телеканала на Украине.
"Человек, вроде, один и тот же. Состояние что ли разное?" - написала она в Telegram.
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В миреРоссияУкраинаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир Зеленский
 
 
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