https://ria.ru/20220328/zelenskiy-1780458319.html
Захарова уличила Зеленского в лицемерии по вопросу свободы СМИ
Захарова уличила Зеленского в лицемерии по вопросу свободы СМИ - РИА Новости, 28.03.2022
Захарова уличила Зеленского в лицемерии по вопросу свободы СМИ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Владимира Зеленского в лицемерии относительно свободы СМИ в России и Украине. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T13:45
2022-03-28T13:45
2022-03-28T13:45
в мире
россия
украина
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778281780_0:53:3000:1741_1920x0_80_0_0_cb390ddd2ee11ebdec1b6628f4646716.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Владимира Зеленского в лицемерии относительно свободы СМИ в России и Украине.Захарова привела две цитаты Зеленского об интервью российским СМИ, где он заявил об уничтожении свободы слова в России, и о решении закрыть три оппозиционных телеканала на Украине."Человек, вроде, один и тот же. Состояние что ли разное?" - написала она в Telegram.
https://ria.ru/20220327/zelenskiy-1780342002.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778281780_241:0:2908:2000_1920x0_80_0_0_8b53defc7af194e983f7a7f3afefa7d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский
Захарова уличила Зеленского в лицемерии по вопросу свободы СМИ
Представитель МИД Захарова уличила Зеленского в лицемерии по вопросу свободы СМИ