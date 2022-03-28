https://ria.ru/20220328/zelenskiy-1780458319.html

Захарова уличила Зеленского в лицемерии по вопросу свободы СМИ

Захарова уличила Зеленского в лицемерии по вопросу свободы СМИ - РИА Новости, 28.03.2022

Захарова уличила Зеленского в лицемерии по вопросу свободы СМИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Владимира Зеленского в лицемерии относительно свободы СМИ в России и Украине. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T13:45

2022-03-28T13:45

2022-03-28T13:45

в мире

россия

украина

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Владимира Зеленского в лицемерии относительно свободы СМИ в России и Украине.Захарова привела две цитаты Зеленского об интервью российским СМИ, где он заявил об уничтожении свободы слова в России, и о решении закрыть три оппозиционных телеканала на Украине."Человек, вроде, один и тот же. Состояние что ли разное?" - написала она в Telegram.

https://ria.ru/20220327/zelenskiy-1780342002.html

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Ольга Маркова

в мире, россия, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский