https://ria.ru/20220328/yaponiya-1780388947.html

В Японии заявили о невозможности реквизировать средства ЦБ России

В Японии заявили о невозможности реквизировать средства ЦБ России - РИА Новости, 28.03.2022

В Японии заявили о невозможности реквизировать средства ЦБ России

Японское законодательство не позволяет властям страны изъять хранящиеся в Банке Японии валютные резервы Банка России, заявил министр финансов Сюнъити Судзуки,... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T07:51

2022-03-28T07:51

2022-03-28T09:14

россия

в мире

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg

ТОКИО, 28 мар — РИА Новости. Японское законодательство не позволяет властям страны изъять хранящиеся в Банке Японии валютные резервы Банка России, заявил министр финансов Сюнъити Судзуки, выступая на заседании парламентского комитета.Так он ответил на вопрос одного из депутатов, может ли Япония изъять резервы, если российские власти конфискуют или национализируют активы японских компаний.В Банке Японии хранится 33 миллиарда долларов или около четырех триллионов иен, что составляет порядка шести процентов от общего объема золотовалютных резервов России. Япония заморозила средства в рамках экономических санкций.Санкционный список Токио включает 101 человека и 130 юрлиц из России. Последний по времени пакет обнародовали в пятницу.Япония, в частности, исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт с 18 марта 275 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, программное обеспечение, комплектующие для тракторов, газотурбинные двигателей для самолетов и их комплектующие, оборудование для нефтепереработки.Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации Украины. Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств. Как сообщили в Кремле, новые санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно.Как заявил Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но страна решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что уход иностранных компаний с российского рынка — абсолютно политическая история, они это делают под давлением своих властей. Зарубежные компании, приостановившие работу в России, уговаривают не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться, они это сделают, но вопрос, когда и с какими потерями, добавил Медведев.

https://ria.ru/20220326/yaponiya-1780204556.html

https://ria.ru/20220325/yaponiya-1780119869.html

россия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, в мире, япония