https://ria.ru/20220328/volonter-1780480839.html

Волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" отправятся на Донбасс

Волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" отправятся на Донбасс - РИА Новости, 28.03.2022

Волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" отправятся на Донбасс

Группа волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" из 50 человек, отправится на Донбасс для оказания необходимой помощи жителям народных... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T15:03

2022-03-28T15:03

2022-03-28T15:03

донецкая народная республика

луганская народная республика

юнармия

братство

молодая гвардия единой россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780025425_0:42:3265:1879_1920x0_80_0_0_e18d51e3982bfb3a433ed50d36d52783.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Группа волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" из 50 человек, отправится на Донбасс для оказания необходимой помощи жителям народных республик, сообщает пресс-служба "Молодой Гвардии Единой России".Добавляется, что в числе волонтеров медики, психологи и люди, имеющие большой опыт работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Активисты развернут свой собственный полевой лагерь на территории ДНР."Несмотря на то, что многие жители ЛНР и ДНР были эвакуированы в Россию, на Донбассе остались люди, которые не смогли или не решились покинуть родной дом. Они нуждаются в помощи, поддержке и защите. Мы приняли решение отправить на территорию Донбасса волонтеров, которые, будут оказывать жителям всеобъемлющую помощь в пунктах временного размещения граждан. Первая группа добровольцев пробудет на Донбассе до 10 апреля", - заявил председатель "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов."Российские волонтёры на Донбассе – это очередная глава в истории всего русского мира. Мы никогда не смотрели безучастно на беду наших братьев и теперь мы всеми силами поможем вернуться им к мирной жизни", - сказал исполняющий обязанности председателя Совета федеральных координаторов "Волонтерской Роты Боевого Братства" Станислав Кузьменко.Напомним, с 19 февраля активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" оказывают помощь эвакуированным жителям Донбасса в пунктах временного размещения. Кроме того, в пунктах временного размещения молодогвардейцы совместно с общественными приемными "Единой России" и "Юнармией" на выходных и во время школьных каникул проводят патриотические, культурные и спортивные мероприятия для школьников.

https://ria.ru/20220328/donbass-1780422149.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, луганская народная республика, юнармия, братство, молодая гвардия единой россии, в мире