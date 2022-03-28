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Волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" отправятся на Донбасс - РИА Новости, 28.03.2022
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Волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" отправятся на Донбасс
Волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" отправятся на Донбасс - РИА Новости, 28.03.2022
Волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" отправятся на Донбасс
Группа волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" из 50 человек, отправится на Донбасс для оказания необходимой помощи жителям народных... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:03
2022-03-28T15:03
донецкая народная республика
луганская народная республика
юнармия
братство
молодая гвардия единой россии
в мире
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Группа волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" из 50 человек, отправится на Донбасс для оказания необходимой помощи жителям народных республик, сообщает пресс-служба "Молодой Гвардии Единой России".Добавляется, что в числе волонтеров медики, психологи и люди, имеющие большой опыт работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Активисты развернут свой собственный полевой лагерь на территории ДНР."Несмотря на то, что многие жители ЛНР и ДНР были эвакуированы в Россию, на Донбассе остались люди, которые не смогли или не решились покинуть родной дом. Они нуждаются в помощи, поддержке и защите. Мы приняли решение отправить на территорию Донбасса волонтеров, которые, будут оказывать жителям всеобъемлющую помощь в пунктах временного размещения граждан. Первая группа добровольцев пробудет на Донбассе до 10 апреля", - заявил председатель "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов."Российские волонтёры на Донбассе – это очередная глава в истории всего русского мира. Мы никогда не смотрели безучастно на беду наших братьев и теперь мы всеми силами поможем вернуться им к мирной жизни", - сказал исполняющий обязанности председателя Совета федеральных координаторов "Волонтерской Роты Боевого Братства" Станислав Кузьменко.Напомним, с 19 февраля активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" оказывают помощь эвакуированным жителям Донбасса в пунктах временного размещения. Кроме того, в пунктах временного размещения молодогвардейцы совместно с общественными приемными "Единой России" и "Юнармией" на выходных и во время школьных каникул проводят патриотические, культурные и спортивные мероприятия для школьников.
https://ria.ru/20220328/donbass-1780422149.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, луганская народная республика, юнармия, братство, молодая гвардия единой россии, в мире
15:03 28.03.2022
 
Волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" отправятся на Донбасс

Волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" отправятся на Донбасс

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Группа волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" из 50 человек, отправится на Донбасс для оказания необходимой помощи жителям народных республик, сообщает пресс-служба "Молодой Гвардии Единой России".
Добавляется, что в числе волонтеров медики, психологи и люди, имеющие большой опыт работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Активисты развернут свой собственный полевой лагерь на территории ДНР.
"Несмотря на то, что многие жители ЛНР и ДНР были эвакуированы в Россию, на Донбассе остались люди, которые не смогли или не решились покинуть родной дом. Они нуждаются в помощи, поддержке и защите. Мы приняли решение отправить на территорию Донбасса волонтеров, которые, будут оказывать жителям всеобъемлющую помощь в пунктах временного размещения граждан. Первая группа добровольцев пробудет на Донбассе до 10 апреля", - заявил председатель "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов.
"Российские волонтёры на Донбассе – это очередная глава в истории всего русского мира. Мы никогда не смотрели безучастно на беду наших братьев и теперь мы всеми силами поможем вернуться им к мирной жизни", - сказал исполняющий обязанности председателя Совета федеральных координаторов "Волонтерской Роты Боевого Братства" Станислав Кузьменко.
Напомним, с 19 февраля активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" оказывают помощь эвакуированным жителям Донбасса в пунктах временного размещения. Кроме того, в пунктах временного размещения молодогвардейцы совместно с общественными приемными "Единой России" и "Юнармией" на выходных и во время школьных каникул проводят патриотические, культурные и спортивные мероприятия для школьников.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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