11:07 28.03.2022 (обновлено: 12:01 28.03.2022)
За сутки 17 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие
ДНР: 17 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие за сутки
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии
Сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Двенадцать украинских военнослужащих 54-й механизированной бригады и пять 25-й воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие за сутки, сообщает Народная милиция ДНР.
"Двенадцать военнослужащих 54-й механизированной бригады и пять 25-й воздушно десантной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.