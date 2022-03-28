https://ria.ru/20220328/voennye-1780417941.html

За сутки 17 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие

За сутки 17 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие - РИА Новости, 28.03.2022

За сутки 17 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие

Двенадцать украинских военнослужащих 54-й механизированной бригады и пять 25-й воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие за сутки, сообщает Народная РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T11:07

2022-03-28T11:07

2022-03-28T12:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Двенадцать украинских военнослужащих 54-й механизированной бригады и пять 25-й воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие за сутки, сообщает Народная милиция ДНР."Двенадцать военнослужащих 54-й механизированной бригады и пять 25-й воздушно десантной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины