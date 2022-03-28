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За сутки 17 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/voennye-1780417941.html
За сутки 17 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие
За сутки 17 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие - РИА Новости, 28.03.2022
За сутки 17 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие
Двенадцать украинских военнослужащих 54-й механизированной бригады и пять 25-й воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие за сутки, сообщает Народная РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:07
2022-03-28T12:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Двенадцать украинских военнослужащих 54-й механизированной бригады и пять 25-й воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие за сутки, сообщает Народная милиция ДНР."Двенадцать военнослужащих 54-й механизированной бригады и пять 25-й воздушно десантной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
11:07 28.03.2022 (обновлено: 12:01 28.03.2022)
 
За сутки 17 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие

ДНР: 17 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие за сутки

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии
Сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Двенадцать украинских военнослужащих 54-й механизированной бригады и пять 25-й воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие за сутки, сообщает Народная милиция ДНР.
"Двенадцать военнослужащих 54-й механизированной бригады и пять 25-й воздушно десантной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Солдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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