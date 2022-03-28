https://ria.ru/20220328/voennoplennye-1780558795.html

В ООН призвали Украину соблюдать Женевские конвенции о военнопленных

В ООН призвали Украину соблюдать Женевские конвенции о военнопленных - РИА Новости, 29.03.2022

В ООН призвали Украину соблюдать Женевские конвенции о военнопленных

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не видел видео с пытками российских военнопленных на Украине, но указал на важность соблюдения РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-28T19:47

2022-03-28T19:47

2022-03-29T10:02

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ООН, 28 мар – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не видел видео с пытками российских военнопленных на Украине, но указал на важность соблюдения Женевских конвенций в отношении военнопленных.Ранее в интернете появились кадры, на которых российским военнопленным прострелили ноги. Уточняется, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. В воскресенье глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ."Мы не видели этого видео, но важно в принципе, чтобы со всеми пленными военнослужащими обращались в соответствии с Женевскими конвенциями", - сказал Дюжаррик.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле видели кадры пыток российских военнопленных, причастные к этим действиям должны понести ответственность. Минобороны РФ ранее сообщило, что украинские нацисты и руководители киевского режима, причастные к издевательствам над российскими военнопленными, а также все "прямо призывающие к издевательствам над российскими военнослужащими", будут найдены и понесут суровую ответственность. Подчеркивается, что подобные действия являются серьезным нарушением норм международного права.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/pytki-1780479121.html

https://ria.ru/20220328/video-1780501145.html

https://ria.ru/20220328/voennye-1780467380.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, александр бастрыкин, харьковская область, следственный комитет россии (ск рф), оон, стефан дюжаррик