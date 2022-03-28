https://ria.ru/20220328/vaktsina-1780426109.html

"Спутник V" стал первой вакциной с доказанной эффективностью при ВИЧ

"Спутник V" стал первой вакциной с доказанной эффективностью при ВИЧ - РИА Новости, 28.03.2022

"Спутник V" стал первой вакциной с доказанной эффективностью при ВИЧ

"Спутник V" стал первой в мире вакциной против COVID-19 с доказанной эффективностью среди ВИЧ-положительных людей на терапии, сообщается в совместном... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T11:44

2022-03-28T11:44

2022-03-28T13:21

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москва

коронавирус в россии

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вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. "Спутник V" стал первой в мире вакциной против COVID-19 с доказанной эффективностью среди ВИЧ-положительных людей на терапии, сообщается в совместном пресс-релизе Центра имени Гамалеи, Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом и РФПИ.Результаты исследования приведены в статье, вышедшей в медицинском журнале The Lancet."Впервые опубликованы научные данные по эффективности вакцины против коронавируса для лиц, живущих с ВИЧ. Эффективность российской вакцины "Спутник V" против коронавируса для данной категории населения составила 79%, согласно анализу данных более чем 24 тысяч ВИЧ-положительных пациентов в Москве, получающих антиретровирусную терапию", — отмечается в пресс-релизе.Согласно исследованию, применение вакцины помогало избежать госпитализации более чем в 90% случаев и предотвращало среднее и тяжелое течение заболевания в 97% случаев.Авторы работы также отмечают, что вакцинация "Спутником V" в 2,5-3,3 раза снизила риск заболевания коронавирусом среди ВИЧ-положительных лиц, получающих антиретровирусную терапию и лиц с нарушениями иммунитета, по сравнению с теми, кто не был вакцинирован.Разработчики препарата заключили, что он "может стать лучшим решением для защиты здоровья" для этой категории пациентов.По данным Всемирной организации здравоохранения, летальный исход фиксировали примерно у каждого четвертого ВИЧ-положительного человека, госпитализированного с COVID-19.

https://ria.ru/20220325/vaktsinatsiya-1780128619.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220320/vaktsina-1779098634.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, коронавирус в россии, россия, вакцина "спутник v"