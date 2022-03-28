https://ria.ru/20220328/ukraina-1780547481.html

Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня на Украине

Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня на Украине - РИА Новости, 28.03.2022

Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня на Украине

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что призывает к немедленному прекращению огня на Украине в гуманитарных целях с целью обеспечения прогресса на переговорах... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T18:50

2022-03-28T18:50

2022-03-28T18:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

оон

антониу гутерреш

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ООН, 28 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что призывает к немедленному прекращению огня на Украине в гуманитарных целях с целью обеспечения прогресса на переговорах между сторонами."Я призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня, чтобы обеспечить прогресс в серьезных политических переговорах, направленных на достижение мирного соглашения на основе принципов Устава ООН", - сказал Гутерреш журналистам. По его словам, прекращение боевых действий позволит доставить необходимую гуманитарную помощь и обеспечить безопасное передвижение гражданских лиц. Это спасет жизни, предотвратит страдания и защитит мирных жителей, добавил он.Между тем на прошлой неделе Совет Безопасности ООН не принял резолюцию РФ, которая призывала "к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц". Резолюция указывала на необходимость того, чтобы стороны договорились о гуманитарных паузах с этой целью. За проект проголосовали только Россия и Китай. Остальные члены Совбеза воздержались. Ряд западных представителей аргументировали свою позицию тем, что резолюция не признает Москву причиной гуманитарного кризиса на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220325/plennye-1780159652.html

https://ria.ru/20220324/oon-1779919281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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