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Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня на Украине - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/ukraina-1780547481.html
Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня на Украине
Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня на Украине - РИА Новости, 28.03.2022
Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня на Украине
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что призывает к немедленному прекращению огня на Украине в гуманитарных целях с целью обеспечения прогресса на переговорах... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T18:50
2022-03-28T18:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
оон
антониу гутерреш
украина
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ООН, 28 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что призывает к немедленному прекращению огня на Украине в гуманитарных целях с целью обеспечения прогресса на переговорах между сторонами."Я призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня, чтобы обеспечить прогресс в серьезных политических переговорах, направленных на достижение мирного соглашения на основе принципов Устава ООН", - сказал Гутерреш журналистам. По его словам, прекращение боевых действий позволит доставить необходимую гуманитарную помощь и обеспечить безопасное передвижение гражданских лиц. Это спасет жизни, предотвратит страдания и защитит мирных жителей, добавил он.Между тем на прошлой неделе Совет Безопасности ООН не принял резолюцию РФ, которая призывала "к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц". Резолюция указывала на необходимость того, чтобы стороны договорились о гуманитарных паузах с этой целью. За проект проголосовали только Россия и Китай. Остальные члены Совбеза воздержались. Ряд западных представителей аргументировали свою позицию тем, что резолюция не признает Москву причиной гуманитарного кризиса на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220325/plennye-1780159652.html
https://ria.ru/20220324/oon-1779919281.html
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в мире, оон, антониу гутерреш, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
18:50 28.03.2022
 
Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня на Украине

Генсек ООН Гутерреш призвал немедленно прекратить огонь на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
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ООН, 28 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что призывает к немедленному прекращению огня на Украине в гуманитарных целях с целью обеспечения прогресса на переговорах между сторонами.
"Я призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня, чтобы обеспечить прогресс в серьезных политических переговорах, направленных на достижение мирного соглашения на основе принципов Устава ООН", - сказал Гутерреш журналистам. По его словам, прекращение боевых действий позволит доставить необходимую гуманитарную помощь и обеспечить безопасное передвижение гражданских лиц. Это спасет жизни, предотвратит страдания и защитит мирных жителей, добавил он.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 19:33
УВКПЧ ООН отреагировало на призыв на Украине к насилию над пленными
Между тем на прошлой неделе Совет Безопасности ООН не принял резолюцию РФ, которая призывала "к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц". Резолюция указывала на необходимость того, чтобы стороны договорились о гуманитарных паузах с этой целью. За проект проголосовали только Россия и Китай. Остальные члены Совбеза воздержались. Ряд западных представителей аргументировали свою позицию тем, что резолюция не признает Москву причиной гуманитарного кризиса на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 18:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреООНАнтониу ГутеррешУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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