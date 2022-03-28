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Захарова назвала современную Украину геополитическим тараном против России - РИА Новости, 28.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/ukraina-1780543673.html
Захарова назвала современную Украину геополитическим тараном против России
Захарова назвала современную Украину геополитическим тараном против России - РИА Новости, 28.03.2022
Захарова назвала современную Украину геополитическим тараном против России
Украина нужна Западу как "геополитический таран" против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T18:26
2022-03-28T18:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
евросоюз
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украина нужна Западу как "геополитический таран" против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Итоги заседания Евросовета, проведенного совместно с руководством США, лишний раз подтвердили, что Украина – полностью подконтрольная Вашингтону и охваченная русофобией – нужна коллективному Западу лишь как геополитический таран против России", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.По ее словам, для этого украинской стороне дают деньги, оружие и боеприпасы, с помощью которых они продолжают убивать мирное население. Официальный представитель также подчеркнула, что расчеты киевских властей на ускоренное получение "членского билета" в Евросоюз все никак не оправдываются.
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в мире, сша, евросоюз, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр
18:26 28.03.2022
 
Захарова назвала современную Украину геополитическим тараном против России

Представитель МИД Захарова: Украина нужна Западу как геополитический таран против России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украина нужна Западу как "геополитический таран" против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Итоги заседания Евросовета, проведенного совместно с руководством США, лишний раз подтвердили, что Украина – полностью подконтрольная Вашингтону и охваченная русофобией – нужна коллективному Западу лишь как геополитический таран против России", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
По ее словам, для этого украинской стороне дают деньги, оружие и боеприпасы, с помощью которых они продолжают убивать мирное население. Официальный представитель также подчеркнула, что расчеты киевских властей на ускоренное получение "членского билета" в Евросоюз все никак не оправдываются.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАЕвросоюзУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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