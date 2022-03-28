https://ria.ru/20220328/ukraina-1780543673.html
Захарова назвала современную Украину геополитическим тараном против России
Захарова назвала современную Украину геополитическим тараном против России - РИА Новости, 28.03.2022
Захарова назвала современную Украину геополитическим тараном против России
Украина нужна Западу как "геополитический таран" против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T18:26
2022-03-28T18:26
2022-03-28T18:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
евросоюз
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украина нужна Западу как "геополитический таран" против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Итоги заседания Евросовета, проведенного совместно с руководством США, лишний раз подтвердили, что Украина – полностью подконтрольная Вашингтону и охваченная русофобией – нужна коллективному Западу лишь как геополитический таран против России", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.По ее словам, для этого украинской стороне дают деньги, оружие и боеприпасы, с помощью которых они продолжают убивать мирное население. Официальный представитель также подчеркнула, что расчеты киевских властей на ускоренное получение "членского билета" в Евросоюз все никак не оправдываются.
https://ria.ru/20220327/ssha-1780295747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, евросоюз, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр
Захарова назвала современную Украину геополитическим тараном против России
Представитель МИД Захарова: Украина нужна Западу как геополитический таран против России