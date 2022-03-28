https://ria.ru/20220328/ukraina-1780543673.html

Захарова назвала современную Украину геополитическим тараном против России

Захарова назвала современную Украину геополитическим тараном против России - РИА Новости, 28.03.2022

Захарова назвала современную Украину геополитическим тараном против России

Украина нужна Западу как "геополитический таран" против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T18:26

2022-03-28T18:26

2022-03-28T18:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

евросоюз

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украина нужна Западу как "геополитический таран" против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Итоги заседания Евросовета, проведенного совместно с руководством США, лишний раз подтвердили, что Украина – полностью подконтрольная Вашингтону и охваченная русофобией – нужна коллективному Западу лишь как геополитический таран против России", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.По ее словам, для этого украинской стороне дают деньги, оружие и боеприпасы, с помощью которых они продолжают убивать мирное население. Официальный представитель также подчеркнула, что расчеты киевских властей на ускоренное получение "членского билета" в Евросоюз все никак не оправдываются.

https://ria.ru/20220327/ssha-1780295747.html

сша

украина

россия

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Кирилл Волков

в мире, сша, евросоюз, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр