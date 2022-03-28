22:23 28.03.2022 (обновлено: 22:51 28.03.2022)
Глава СК поручил расследовать убийство военнопленного на Украине
Глава СК поручил расследовать убийство российского военнопленного украинским националистом
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать жестокое убийство российского военнопленного украинским националистом, сообщается в Telegram-канале ведомства.
На полученной СК записи запечатлён процесс избиения и убийства националистом российского военнопленного, руки которого связаны за спиной.
"Председатель СК России поручил расследовать в рамках уголовного дела факт жестокого избиения с последующим убийством российского военнопленного в подъезде одного из жилых домов на территории Украины", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.