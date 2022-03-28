https://ria.ru/20220328/ubiystvo-1780576640.html

Глава СК поручил расследовать убийство военнопленного на Украине

Глава СК поручил расследовать убийство военнопленного на Украине - РИА Новости, 28.03.2022

Глава СК поручил расследовать убийство военнопленного на Украине

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать жестокое убийство российского военнопленного украинским националистом, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T22:23

2022-03-28T22:23

2022-03-28T22:51

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать жестокое убийство российского военнопленного украинским националистом, сообщается в Telegram-канале ведомства.На полученной СК записи запечатлён процесс избиения и убийства националистом российского военнопленного, руки которого связаны за спиной."Председатель СК России поручил расследовать в рамках уголовного дела факт жестокого избиения с последующим убийством российского военнопленного в подъезде одного из жилых домов на территории Украины", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Наталья Макарова

в мире, россия, украина, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин