https://ria.ru/20220328/turtsiya-1780407408.html
В Турции сообщили о найденной в Черном море мине
В Турции сообщили о найденной в Черном море мине - РИА Новости, 28.03.2022
В Турции сообщили о найденной в Черном море мине
В Черном море у границы с Болгарией обнаружили мину, сообщило Минобороны Турции. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:20
2022-03-28T10:20
2022-03-28T11:10
в мире
турция
черное море
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АНКАРА, 28 мар — РИА Новости. В Черном море у границы с Болгарией обнаружили мину, сообщило Минобороны Турции.На минувшей неделе турецкие СМИ писали, что похожий на мину предмет зафиксировали у входа в пролив Босфор. Позднее турецкое минобороны подтвердило это. Анкара начала переговоры с Москвой и Киевом, пролив на время закрыли для судоходства.Как заявили в ФСБ, украинские военные установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили, что мины может сорвать течением и они начнут дрейфовать в Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие боеприпасы.
https://ria.ru/20220327/more-1780308950.html
турция
черное море
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, черное море
10:20 28.03.2022 (обновлено: 11:10 28.03.2022)
В Турции сообщили о найденной в Черном море мине
Минобороны Турции сообщило о найденной в Черном море на границе с Болгарией мине