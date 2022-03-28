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В Турции сообщили о найденной в Черном море мине - РИА Новости, 28.03.2022
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В Турции сообщили о найденной в Черном море мине
В Турции сообщили о найденной в Черном море мине - РИА Новости, 28.03.2022
В Турции сообщили о найденной в Черном море мине
В Черном море у границы с Болгарией обнаружили мину, сообщило Минобороны Турции. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:20
2022-03-28T11:10
в мире
турция
черное море
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АНКАРА, 28 мар — РИА Новости. В Черном море у границы с Болгарией обнаружили мину, сообщило Минобороны Турции.На минувшей неделе турецкие СМИ писали, что похожий на мину предмет зафиксировали у входа в пролив Босфор. Позднее турецкое минобороны подтвердило это. Анкара начала переговоры с Москвой и Киевом, пролив на время закрыли для судоходства.Как заявили в ФСБ, украинские военные установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили, что мины может сорвать течением и они начнут дрейфовать в Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие боеприпасы.
https://ria.ru/20220327/more-1780308950.html
турция
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в мире, турция, черное море
10:20 28.03.2022 (обновлено: 11:10 28.03.2022)
 
В Турции сообщили о найденной в Черном море мине

Минобороны Турции сообщило о найденной в Черном море на границе с Болгарией мине

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Анкару
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 28 мар — РИА Новости. В Черном море у границы с Болгарией обнаружили мину, сообщило Минобороны Турции.
"К месту происшествия были оперативно переброшены группы подводной обороны (SAS) региона. Были начаты работы по ее нейтрализации", — говорится в заявлении.
На минувшей неделе турецкие СМИ писали, что похожий на мину предмет зафиксировали у входа в пролив Босфор. Позднее турецкое минобороны подтвердило это. Анкара начала переговоры с Москвой и Киевом, пролив на время закрыли для судоходства.
Как заявили в ФСБ, украинские военные установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили, что мины может сорвать течением и они начнут дрейфовать в Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.
ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие боеприпасы.
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