https://ria.ru/20220328/turtsiya-1780407408.html

В Турции сообщили о найденной в Черном море мине

В Турции сообщили о найденной в Черном море мине - РИА Новости, 28.03.2022

В Турции сообщили о найденной в Черном море мине

В Черном море у границы с Болгарией обнаружили мину, сообщило Минобороны Турции. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:20

2022-03-28T10:20

2022-03-28T11:10

в мире

турция

черное море

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АНКАРА, 28 мар — РИА Новости. В Черном море у границы с Болгарией обнаружили мину, сообщило Минобороны Турции.На минувшей неделе турецкие СМИ писали, что похожий на мину предмет зафиксировали у входа в пролив Босфор. Позднее турецкое минобороны подтвердило это. Анкара начала переговоры с Москвой и Киевом, пролив на время закрыли для судоходства.Как заявили в ФСБ, украинские военные установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили, что мины может сорвать течением и они начнут дрейфовать в Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие боеприпасы.

https://ria.ru/20220327/more-1780308950.html

турция

черное море

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, черное море