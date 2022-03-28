16:06 28.03.2022 (обновлено: 16:24 28.03.2022)
Жители белгородских сел получат доход за счет развития сельского туризма
Губернатор Гладков: жители белгородских сел получат доход за счет сельского туризма
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил обеспечить жителей сельских территорий дополнительным доходом за счет развития сельского туризма, сообщает в понедельник облправительство.
Главным туристическим приоритетом 2022 года для Белгородской области является промышленный туризм. На сегодняшний день об участии в этой программе уже заявили 13 промышленных предприятий, в том числе горнообогатительные комбинаты, фабрика "Славянка", Белгородский хладокомбинат. Кроме того, отобраны 22 площадки для сельского туризма.
"Нам нужно в обязательном порядке развивать белгородский стандарт гостеприимства. Предлагаю управлению туризма наладить взаимодействие по размещению туристов с пилотными муниципалитетами: Чернянским, Корочанским, Краснояружским районами, а также с Новооскольским горокругом. С населением этих муниципалитетов нужно договориться о том, как встречать гостей, как их кормить, что им рассказывать об истории края. Уверен, что сейчас людям не помешает дополнительный доход", — сказал Вячеслав Гладков.
Правительство страны и власти региона будут оказывать грантовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие туристической инфраструктуры.
В области уже создан туристический информационный центр, задача которого — масштабное межрегиональное отраслевое сотрудничество. Также запущено мобильное приложение "ТурГид.Белгород". Как информирует облправительство, это онлайн путеводитель, где можно выбирать туристические маршруты и искать культурные события.
"Развиваются мероприятия событийного туризма. Так, на фестивале вареников в Белгороде было поставлено 2 мировых рекорда и привлечено 12,5 тысячи участников. В 2022 году планируется провести еще ряд масштабных мероприятий, в том числе фестивалей: "Русская каша", "Небосвод Белогорья" и "Гриль-фест", - сообщает облправительство.
По его данным, в 2022 году на территории исторического парка "Белгородская черта" планируется построить туристическо-информационный центр, заложить сад, завершить отделку объектов интерактивных музейных зон и обустроить парковку.
Кроме того, с 1 мая 2022 года будет курсировать рельсовый автобус Воронеж — Белгород на 130 пассажиров. Маршрут, включающий три экскурсионные программы, будет проходить через Прохоровку, Губкин и Старый Оскол.