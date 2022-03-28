https://ria.ru/20220328/turizm-1780501408.html

Жители белгородских сел получат доход за счет развития сельского туризма

Жители белгородских сел получат доход за счет развития сельского туризма - РИА Новости, 28.03.2022

Жители белгородских сел получат доход за счет развития сельского туризма

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил обеспечить жителей сельских территорий дополнительным доходом за счет развития сельского туризма,... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T16:06

2022-03-28T16:06

2022-03-28T16:24

белгородская область

вячеслав гладков

старый оскол

белгород

воронеж

славянка

белгородская область

общество

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БЕЛГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил обеспечить жителей сельских территорий дополнительным доходом за счет развития сельского туризма, сообщает в понедельник облправительство.Главным туристическим приоритетом 2022 года для Белгородской области является промышленный туризм. На сегодняшний день об участии в этой программе уже заявили 13 промышленных предприятий, в том числе горнообогатительные комбинаты, фабрика "Славянка", Белгородский хладокомбинат. Кроме того, отобраны 22 площадки для сельского туризма."Нам нужно в обязательном порядке развивать белгородский стандарт гостеприимства. Предлагаю управлению туризма наладить взаимодействие по размещению туристов с пилотными муниципалитетами: Чернянским, Корочанским, Краснояружским районами, а также с Новооскольским горокругом. С населением этих муниципалитетов нужно договориться о том, как встречать гостей, как их кормить, что им рассказывать об истории края. Уверен, что сейчас людям не помешает дополнительный доход", — сказал Вячеслав Гладков.Правительство страны и власти региона будут оказывать грантовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие туристической инфраструктуры.В области уже создан туристический информационный центр, задача которого — масштабное межрегиональное отраслевое сотрудничество. Также запущено мобильное приложение "ТурГид.Белгород". Как информирует облправительство, это онлайн путеводитель, где можно выбирать туристические маршруты и искать культурные события.По его данным, в 2022 году на территории исторического парка "Белгородская черта" планируется построить туристическо-информационный центр, заложить сад, завершить отделку объектов интерактивных музейных зон и обустроить парковку.В регионе планируется организовать несколько веломаршрутов. Самый масштабным из них станет маршрут Белгород — Маслова Пристань — Шебекино. Оборудовать его планируется в 2022 году.Кроме того, с 1 мая 2022 года будет курсировать рельсовый автобус Воронеж — Белгород на 130 пассажиров. Маршрут, включающий три экскурсионные программы, будет проходить через Прохоровку, Губкин и Старый Оскол.

https://ria.ru/20220324/svyaz-1779932796.html

https://ria.ru/20220322/podderzhka-1779414342.html

старый оскол

белгород

воронеж

белгородская область

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Дарья Буймова

вячеслав гладков, старый оскол, белгород, воронеж, славянка , белгородская область, общество, новости - туризм