https://ria.ru/20220328/tseremoniya-1780382714.html
В Лос-Анджелесе началась церемония вручения "Оскара"
В Лос-Анджелесе началась церемония вручения "Оскара" - РИА Новости, 28.03.2022
В Лос-Анджелесе началась церемония вручения "Оскара"
Девяносто четвертая церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" началась в Лос-Анджелесе, телеканал ABC ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T03:26
2022-03-28T03:26
2022-03-28T03:27
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Девяносто четвертая церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" началась в Лос-Анджелесе, телеканал ABC ведет прямую трансляцию.Ведущими церемонии, которая проходит в Dolby Theatre в Голливуде, являются актрисы Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс. Церемония проходит под девизом "Любители кино вместе", о чем напомнили ведущие, обращаясь к гостям.Впервые в этом году организаторы приняли решение объявить победителей в восьми категориях (грим и прически, оригинальная музыка, постановка, звук, монтаж, короткометражный анимационный фильм, короткометражный документальный фильм и короткометражный художественный фильм) до начала церемонии."Противоречивое решение, но мы его переживем", - заверили ведущие, отреагировав на шквал критики, которому подверглись организаторы за это решение.На "Оскар" в этом году претендуют в общей сложности 38 произведений. Лидером по числу номинаций является фильм "Власть пса", он представлен в 12 категориях, 10 номинаций у "Дюны".
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РИА Новости
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голливуд, сша
03:26 28.03.2022 (обновлено: 03:27 28.03.2022)
В Лос-Анджелесе началась церемония вручения "Оскара"
В Лос-Анджелесе началась девяносто четвертая церемония вручения награды "Оскар"
ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости.
Девяносто четвертая церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" началась в Лос-Анджелесе, телеканал ABC ведет
прямую трансляцию.
Ведущими церемонии, которая проходит в Dolby Theatre в Голливуде
, являются актрисы Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс. Церемония проходит под девизом "Любители кино вместе", о чем напомнили ведущие, обращаясь к гостям.
Впервые в этом году организаторы приняли решение объявить победителей в восьми категориях (грим и прически, оригинальная музыка, постановка, звук, монтаж, короткометражный анимационный фильм, короткометражный документальный фильм и короткометражный художественный фильм) до начала церемонии.
"Противоречивое решение, но мы его переживем", - заверили ведущие, отреагировав на шквал критики, которому подверглись организаторы за это решение.
На "Оскар" в этом году претендуют в общей сложности 38 произведений. Лидером по числу номинаций является фильм "Власть пса", он представлен в 12 категориях, 10 номинаций у "Дюны".