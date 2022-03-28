СМИ: канадские супермаркеты убирают с полок российские продукты
Globe and Mail: канадские супермаркеты убирают с полок товары российского производства
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сети супермаркетов Канады убирают с полок товары российского производства на фоне санкций в отношении РФ из-за военной операции на Украине, пишет канадская газета Globe and Mail.
Меры касаются продуктов, "сделанных в России", например кваса, семечек подсолнечника и зефира в шоколаде. Ритейлеры решили убрать российские продукты вскоре после того, как во многих регионах Канады прекратились продажи водки из РФ.
Компания Empire Company Ltd., которой принадлежат продуктовые сети Sobeys, Safeway и FreshCo, начала убирать российские продукты в начале марта. Другая сеть, Metro Inc., прекратила продажи продуктов, произведенных в России, также в начале текущего месяца. В данном случае речь идет о примерно 10 продуктах. Эти и подобные жесты имеют символическое значение и не оказывают большого влияния на экономику РФ, пишет газета.
Канадский ритейлер Loblaw Companies убирает российские товары и следит за тем, чтобы повторно они не заказывались. "Их, как правило, уже нет на полках", - сказала изданию пресс-секретарь сети магазинов Кэтрин Томас.
Ранее ряд стран Запада ввели новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.