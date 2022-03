https://ria.ru/20220328/tovary-1780384453.html

СМИ: канадские супермаркеты убирают с полок российские продукты

СМИ: канадские супермаркеты убирают с полок российские продукты - РИА Новости, 28.03.2022

СМИ: канадские супермаркеты убирают с полок российские продукты

Сети супермаркетов Канады убирают с полок товары российского производства на фоне санкций в отношении РФ из-за военной операции на Украине, пишет канадская... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T04:51

2022-03-28T04:51

2022-03-28T04:51

сша

россия

украина

в мире

канада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/21200/71/212007101_0:164:2973:1836_1920x0_80_0_0_31b5dfda8205e301910296407c3b5301.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сети супермаркетов Канады убирают с полок товары российского производства на фоне санкций в отношении РФ из-за военной операции на Украине, пишет канадская газета Globe and Mail.Меры касаются продуктов, "сделанных в России", например кваса, семечек подсолнечника и зефира в шоколаде. Ритейлеры решили убрать российские продукты вскоре после того, как во многих регионах Канады прекратились продажи водки из РФ.Компания Empire Company Ltd., которой принадлежат продуктовые сети Sobeys, Safeway и FreshCo, начала убирать российские продукты в начале марта. Другая сеть, Metro Inc., прекратила продажи продуктов, произведенных в России, также в начале текущего месяца. В данном случае речь идет о примерно 10 продуктах. Эти и подобные жесты имеют символическое значение и не оказывают большого влияния на экономику РФ, пишет газета.Канадский ритейлер Loblaw Companies убирает российские товары и следит за тем, чтобы повторно они не заказывались. "Их, как правило, уже нет на полках", - сказала изданию пресс-секретарь сети магазинов Кэтрин Томас.Ранее ряд стран Запада ввели новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779973232.html

сша

россия

украина

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, россия, украина, в мире, канада