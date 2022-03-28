https://ria.ru/20220328/toplivo-1780541715.html
Во Франции цены на топливо достигли исторического максимума
Во Франции цены на топливо достигли исторического максимума - РИА Новости, 28.03.2022
Во Франции цены на топливо достигли исторического максимума
На прошлой неделе цены на топливо во Франции били рекорды, свидетельствуют данные Министерства экологии. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T18:18
2022-03-28T18:18
2022-03-28T21:16
россия
франция
топливо
в мире
цены
бензин
украина
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ПАРИЖ, 28 мар — РИА Новости. На прошлой неделе цены на топливо во Франции били рекорды, свидетельствуют данные Министерства экологии.Так, за последние семь дней дизельное топливо подорожало на 14 евроцентов, до 2,1165 евро за литр (неделей ранее оно обходилось в 1,9755 евро), бензин SP95 — до 1,9670 евро (было 1,9334), а Super SP95 — до 2,0042 евро (было 1,9737).Цены на французских заправках стремительно росли с начала года, а кризис на Украине только подстегнул их. На этом фоне во Франции проходили массовые протесты фермеров: десятки тракторов выстроились по дороге на подъезде к Бресту, подобные акции состоялись в Рене и Кот-д'Армор. Французская федерация предпринимателей в сельскохозяйственной отрасли требует отменить налог на внедорожное сельскохозяйственное дизельное топливо и заморозить цены.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на бензин и продукты.
https://ria.ru/20220328/resursy-1780485250.html
https://ria.ru/20220328/sanktsii-1780540439.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, франция, топливо, в мире, цены, бензин, украина
18:18 28.03.2022 (обновлено: 21:16 28.03.2022)
Во Франции цены на топливо достигли исторического максимума
Цены на топливо во Франции за неделю подорожали на 14 центов за литр, достигнув рекорда
ПАРИЖ, 28 мар — РИА Новости. На прошлой неделе цены на топливо во Франции били рекорды, свидетельствуют данные Министерства экологии.
Так, за последние семь дней дизельное топливо подорожало на 14 евроцентов, до 2,1165 евро за литр (неделей ранее оно обходилось в 1,9755 евро), бензин SP95 — до 1,9670 евро (было 1,9334), а Super SP95 — до 2,0042 евро (было 1,9737).
Цены на французских заправках стремительно росли с начала года, а кризис на Украине только подстегнул их. На этом фоне во Франции проходили массовые протесты фермеров: десятки тракторов выстроились по дороге на подъезде к Бресту, подобные акции состоялись в Рене и Кот-д'Армор. Французская федерация предпринимателей в сельскохозяйственной отрасли требует отменить налог на внедорожное сельскохозяйственное дизельное топливо и заморозить цены.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе
громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционное давление на Москву
уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на бензин и продукты.