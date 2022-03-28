В Кремле призвали не ориентироваться на ток-шоу при оценке спецоперации
Пресс-секретарь Песков назвал мнения о спецоперации в ток-шоу рассуждениями частных лиц
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что нужно ориентироваться на заявления российского Минобороны о ходе спецоперации на Украине, а дискуссии на телешоу стоит оценивать как обмен мнениями частных лиц.
"Мы слышим каждый день заявления представителей нашего Минобороны, вот нужно руководствоваться заявлениями наших военных, а давайте мы ток-шоу все-таки, это удовольствие, оставим в качестве привилегий участникам этих телевизионных мероприятий", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к дискуссии о ходе военной спецоперации на Украине в ходе ток-шоу на телеканалах, считают ли это уместным.
Он добавил, что в Кремле относятся к заявлениям на ток-шоу "как к обмену мнениями частных лиц". "Кто-то из них обладает специальными знаниями, кто-то из них обладает меньшими экспертными знаниями", - подчеркнул он. На вопрос, влияют ли такие дискуссии на общую погоду, Песков ответил отрицательно.