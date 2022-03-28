https://ria.ru/20220328/tekhnologii-1780473757.html

Львова-Белова заявила о разработке чат-бота по проблеме буллинга

Львова-Белова заявила о разработке чат-бота по проблеме буллинга - РИА Новости, 28.03.2022

Львова-Белова заявила о разработке чат-бота по проблеме буллинга

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова рассказала о разработке чат-бота для родителей, чьи дети столкнулись с травлей. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T14:36

2022-03-28T14:36

2022-03-28T14:36

общество

мария львова-белова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150518/00/1505180015_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_7bbf612f1ecdb161ecb390ba6face8c9.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова рассказала о разработке чат-бота для родителей, чьи дети столкнулись с травлей."Мы упоминали проблему буллинга. У нас есть ряд мер, который направлен на профилактику и борьбу с буллингом, это некая такая маршрутизация для детей – и тех, кого травят, и тех, кто травит, – куда обратиться, как в этой ситуации справиться. Мы сейчас готовим чат-бот для родителей, которые столкнулись с травлей своих детей, и каким образом, возможно, как родителям себя в этой ситуации вести", - рассказала омбудсмен на площадке открытия нового сезона конкурса "Большая перемена".Львова-Белова отметила, что подростки попадают под негативное влияние, поэтому важно в регионах реализовывать подростковые программы, чтобы они могли знать "эту точку входа", могут обратиться за помощью и отдохнуть."Это будут низкопороговые подростковые центры, которые станут, собственно, аналогом подъездов, ТЦ, сети интернет, куда ребята могут приходить, где будут специалисты, которые будут разговаривать с ними на одном языке – молодые активные яркие и талантливые специалисты", - заключила омбудсмен.

https://ria.ru/20220328/travlya-1780450476.html

https://ria.ru/20220302/bulling-1775957860.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, мария львова-белова