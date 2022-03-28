https://ria.ru/20220328/tekhnologii-1780473757.html
Львова-Белова заявила о разработке чат-бота по проблеме буллинга
Львова-Белова заявила о разработке чат-бота по проблеме буллинга - РИА Новости, 28.03.2022
Львова-Белова заявила о разработке чат-бота по проблеме буллинга
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова рассказала о разработке чат-бота для родителей, чьи дети столкнулись с травлей. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:36
2022-03-28T14:36
2022-03-28T14:36
общество
мария львова-белова
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова рассказала о разработке чат-бота для родителей, чьи дети столкнулись с травлей."Мы упоминали проблему буллинга. У нас есть ряд мер, который направлен на профилактику и борьбу с буллингом, это некая такая маршрутизация для детей – и тех, кого травят, и тех, кто травит, – куда обратиться, как в этой ситуации справиться. Мы сейчас готовим чат-бот для родителей, которые столкнулись с травлей своих детей, и каким образом, возможно, как родителям себя в этой ситуации вести", - рассказала омбудсмен на площадке открытия нового сезона конкурса "Большая перемена".Львова-Белова отметила, что подростки попадают под негативное влияние, поэтому важно в регионах реализовывать подростковые программы, чтобы они могли знать "эту точку входа", могут обратиться за помощью и отдохнуть."Это будут низкопороговые подростковые центры, которые станут, собственно, аналогом подъездов, ТЦ, сети интернет, куда ребята могут приходить, где будут специалисты, которые будут разговаривать с ними на одном языке – молодые активные яркие и талантливые специалисты", - заключила омбудсмен.
https://ria.ru/20220328/travlya-1780450476.html
https://ria.ru/20220302/bulling-1775957860.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мария львова-белова
Львова-Белова заявила о разработке чат-бота по проблеме буллинга
Омбудсмен Львова-Белова рассказала о чат-боте для родителей, чьи дети подверглись травле
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова рассказала о разработке чат-бота для родителей, чьи дети столкнулись с травлей.
"Мы упоминали проблему буллинга. У нас есть ряд мер, который направлен на профилактику и борьбу с буллингом, это некая такая маршрутизация для детей – и тех, кого травят, и тех, кто травит, – куда обратиться, как в этой ситуации справиться. Мы сейчас готовим чат-бот для родителей, которые столкнулись с травлей своих детей, и каким образом, возможно, как родителям себя в этой ситуации вести", - рассказала омбудсмен на площадке открытия нового сезона конкурса "Большая перемена".
Львова-Белова отметила, что подростки попадают под негативное влияние, поэтому важно в регионах реализовывать подростковые программы, чтобы они могли знать "эту точку входа", могут обратиться за помощью и отдохнуть.
"Это будут низкопороговые подростковые центры, которые станут, собственно, аналогом подъездов, ТЦ, сети интернет, куда ребята могут приходить, где будут специалисты, которые будут разговаривать с ними на одном языке – молодые активные яркие и талантливые специалисты", - заключила омбудсмен.