https://ria.ru/20220328/svyaz-1780485074.html

В Липецкой области запустили телеграмм-канал для обратной связи с жителями

В Липецкой области запустили телеграмм-канал для обратной связи с жителями - РИА Новости, 28.03.2022

В Липецкой области запустили телеграмм-канал для обратной связи с жителями

Телеграм-канал "Развиваем Липецкую область вместе" для обратной связи с жителями региона начал работу, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T15:21

2022-03-28T15:21

2022-03-28T15:21

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Телеграм-канал "Развиваем Липецкую область вместе" для обратной связи с жителями региона начал работу, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, возможности нового канала будут расширяться. Сейчас на канале можно оставить обращение на любую тематику."Как и обещал, запускаем систему обратной связи в телеграм-канале "Развиваем Липецкую область вместе", где каждый может задать вопрос, оставить жалобу или предложение. Учитывая широкие возможности телеграма, моя команда будет четко отслеживать сроки предоставления ответов, сроки регистрации обращений в единой базе, а также быструю передачу задач исполнителям. Я, как и прежде буду регулярно просматривать поступающие обращения, знание их тематики помогает оперативно принимать системные решения", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220323/sportkompleks-1779650061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов