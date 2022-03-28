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В Липецкой области запустили телеграмм-канал для обратной связи с жителями
В Липецкой области запустили телеграмм-канал для обратной связи с жителями - РИА Новости, 28.03.2022
В Липецкой области запустили телеграмм-канал для обратной связи с жителями
Телеграм-канал "Развиваем Липецкую область вместе" для обратной связи с жителями региона начал работу, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:21
2022-03-28T15:21
2022-03-28T15:21
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Телеграм-канал "Развиваем Липецкую область вместе" для обратной связи с жителями региона начал работу, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, возможности нового канала будут расширяться. Сейчас на канале можно оставить обращение на любую тематику."Как и обещал, запускаем систему обратной связи в телеграм-канале "Развиваем Липецкую область вместе", где каждый может задать вопрос, оставить жалобу или предложение. Учитывая широкие возможности телеграма, моя команда будет четко отслеживать сроки предоставления ответов, сроки регистрации обращений в единой базе, а также быструю передачу задач исполнителям. Я, как и прежде буду регулярно просматривать поступающие обращения, знание их тематики помогает оперативно принимать системные решения", – сказал Артамонов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 28 мар - РИА Новости
. Телеграм-канал "Развиваем Липецкую область вместе" для обратной связи с жителями региона начал работу, сообщил губернатор Игорь Артамонов
.
По его словам, возможности нового канала будут расширяться. Сейчас на канале можно оставить обращение на любую тематику.
"Как и обещал, запускаем систему обратной связи в телеграм-канале "Развиваем Липецкую область вместе", где каждый может задать вопрос, оставить жалобу или предложение. Учитывая широкие возможности телеграма, моя команда будет четко отслеживать сроки предоставления ответов, сроки регистрации обращений в единой базе, а также быструю передачу задач исполнителям. Я, как и прежде буду регулярно просматривать поступающие обращения, знание их тематики помогает оперативно принимать системные решения", – сказал Артамонов.