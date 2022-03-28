https://ria.ru/20220328/subsidiya-1780463996.html
Минтруд открыл прием заявок на субсидии для трудоустройства молодежи
Минтруд открыл прием заявок на субсидии для трудоустройства молодежи - РИА Новости, 28.03.2022
Минтруд открыл прием заявок на субсидии для трудоустройства молодежи
Министерство труда и социальной защиты РФ открыло прием заявок на субсидии для трудоустройства молодежи, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:03
2022-03-28T14:03
2022-03-28T14:03
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ открыло прием заявок на субсидии для трудоустройства молодежи, сообщили журналистам в пресс-службе министерства."Для российских работодателей открыт прием заявок на получение субсидии за трудоустройство молодежи. Подать заявление можно дистанционно - через портал "Работа России", - говорится в сообщении.В министерстве отметили, что главным условием для получения субсидии является трудоустройство молодых людей до 30 лет, испытывающих сложности при трудоустройстве. Это молодые люди без профессионального образования, соискатели в возрасте до 30 лет с несовершеннолетними детьми, граждане с инвалидностью до 30 лет, дети-сироты, те, кто состоит или состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.На субсидию от государства смогут рассчитывать не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации, отметили в Минтруде.Субсидия равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Первый платеж работодатель получает через месяц после трудоустройства, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев, напомнили в министерстве.
https://ria.ru/20220317/mintrud-1778692255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Минтруд открыл прием заявок на субсидии для трудоустройства молодежи
Минтруд открыл прием заявок на субсидии для трудоустройства людей до 30 лет
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ открыло прием заявок на субсидии для трудоустройства молодежи, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
"Для российских работодателей открыт прием заявок на получение субсидии за трудоустройство молодежи. Подать заявление можно дистанционно - через портал "Работа России", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что главным условием для получения субсидии является трудоустройство молодых людей до 30 лет, испытывающих сложности при трудоустройстве. Это молодые люди без профессионального образования, соискатели в возрасте до 30 лет с несовершеннолетними детьми, граждане с инвалидностью до 30 лет, дети-сироты, те, кто состоит или состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
На субсидию от государства смогут рассчитывать не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации, отметили в Минтруде.
Субсидия равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Первый платеж работодатель получает через месяц после трудоустройства, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев, напомнили в министерстве.