https://ria.ru/20220328/subsidiya-1780463996.html

Минтруд открыл прием заявок на субсидии для трудоустройства молодежи

Минтруд открыл прием заявок на субсидии для трудоустройства молодежи - РИА Новости, 28.03.2022

Минтруд открыл прием заявок на субсидии для трудоустройства молодежи

Министерство труда и социальной защиты РФ открыло прием заявок на субсидии для трудоустройства молодежи, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T14:03

2022-03-28T14:03

2022-03-28T14:03

общество

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589274173_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_0ec4bea1c0e3657fdbf6092e06166684.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ открыло прием заявок на субсидии для трудоустройства молодежи, сообщили журналистам в пресс-службе министерства."Для российских работодателей открыт прием заявок на получение субсидии за трудоустройство молодежи. Подать заявление можно дистанционно - через портал "Работа России", - говорится в сообщении.В министерстве отметили, что главным условием для получения субсидии является трудоустройство молодых людей до 30 лет, испытывающих сложности при трудоустройстве. Это молодые люди без профессионального образования, соискатели в возрасте до 30 лет с несовершеннолетними детьми, граждане с инвалидностью до 30 лет, дети-сироты, те, кто состоит или состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.На субсидию от государства смогут рассчитывать не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации, отметили в Минтруде.Субсидия равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Первый платеж работодатель получает через месяц после трудоустройства, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев, напомнили в министерстве.

https://ria.ru/20220317/mintrud-1778692255.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)