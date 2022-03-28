https://ria.ru/20220328/stels-omikron-1780581284.html

На Алтае начали выявлять "стелс-омикрон"

На Алтае начали выявлять "стелс-омикрон" - РИА Новости, 28.03.2022

На Алтае начали выявлять "стелс-омикрон"

Случаи штамма коронавируса "стелс-омикрон" начали выявлять в Республике Алтай, однако в целом заболеваемость COVID-19 снижается, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T23:52

2022-03-28T23:52

2022-03-28T23:53

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БАРНАУЛ, 28 мар - РИА Новости. Случаи штамма коронавируса "стелс-омикрон" начали выявлять в Республике Алтай, однако в целом заболеваемость COVID-19 снижается, сообщает пресс-служба республиканского правительства."В регионе фиксируются случаи штамма "стелс-омикрон", который считается более заразным, чем предыдущие", - говорится в сообщении.По словам главного санитарного врача региона Леонида Щучинова, которые приводятся в сообщении, по итогам недели большинство заболевших заразились коронавирусом в общественных местах. Это свидетельствует о том, что отмена масочного режима в регионе пока невозможна, также необходимо усилить проведение рейдовых мероприятий по соблюдению санэпидтребований, отметил врач.С начала пандемии в республике заболели 33 727 человек, выздоровели 29 317 пациентов, умерли 644 человека с COVID-19. За минувшую неделю зафиксировано 245 новых случаев заболевания."Заболеваемость в регионе снижается уже на протяжении трех недель, на прошлой неделе снижение составило 33,4%", - уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20220321/stelsomikron-1779319782.html

https://ria.ru/20220321/pandemiya-1779192856.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, республика алтай, россия