https://ria.ru/20220328/stels-omikron-1780581284.html
На Алтае начали выявлять "стелс-омикрон"
На Алтае начали выявлять "стелс-омикрон" - РИА Новости, 28.03.2022
На Алтае начали выявлять "стелс-омикрон"
Случаи штамма коронавируса "стелс-омикрон" начали выявлять в Республике Алтай, однако в целом заболеваемость COVID-19 снижается, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T23:52
2022-03-28T23:52
2022-03-28T23:53
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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БАРНАУЛ, 28 мар - РИА Новости. Случаи штамма коронавируса "стелс-омикрон" начали выявлять в Республике Алтай, однако в целом заболеваемость COVID-19 снижается, сообщает пресс-служба республиканского правительства."В регионе фиксируются случаи штамма "стелс-омикрон", который считается более заразным, чем предыдущие", - говорится в сообщении.По словам главного санитарного врача региона Леонида Щучинова, которые приводятся в сообщении, по итогам недели большинство заболевших заразились коронавирусом в общественных местах. Это свидетельствует о том, что отмена масочного режима в регионе пока невозможна, также необходимо усилить проведение рейдовых мероприятий по соблюдению санэпидтребований, отметил врач.С начала пандемии в республике заболели 33 727 человек, выздоровели 29 317 пациентов, умерли 644 человека с COVID-19. За минувшую неделю зафиксировано 245 новых случаев заболевания."Заболеваемость в регионе снижается уже на протяжении трех недель, на прошлой неделе снижение составило 33,4%", - уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20220321/stelsomikron-1779319782.html
https://ria.ru/20220321/pandemiya-1779192856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, республика алтай, россия
23:52 28.03.2022 (обновлено: 23:53 28.03.2022)
На Алтае начали выявлять "стелс-омикрон"
Случаи штамма коронавируса "стелс-омикрон" начали выявлять в Республике Алтай
БАРНАУЛ, 28 мар - РИА Новости. Случаи штамма коронавируса "стелс-омикрон" начали выявлять в Республике Алтай, однако в целом заболеваемость COVID-19 снижается, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"В регионе фиксируются случаи штамма "стелс-омикрон", который считается более заразным, чем предыдущие", - говорится в сообщении.
По словам главного санитарного врача региона Леонида Щучинова, которые приводятся в сообщении, по итогам недели большинство заболевших заразились коронавирусом
в общественных местах. Это свидетельствует о том, что отмена масочного режима в регионе пока невозможна, также необходимо усилить проведение рейдовых мероприятий по соблюдению санэпидтребований, отметил врач.
С начала пандемии в республике заболели 33 727 человек, выздоровели 29 317 пациентов, умерли 644 человека с COVID-19. За минувшую неделю зафиксировано 245 новых случаев заболевания.
"Заболеваемость в регионе снижается уже на протяжении трех недель, на прошлой неделе снижение составило 33,4%", - уточняет пресс-служба.