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Украинские войска обстреляли Старомихайловку в ДНР

Украинские войска обстреляли Старомихайловку в ДНР - РИА Новости, 28.03.2022

Украинские войска обстреляли Старомихайловку в ДНР

Украинские войска в понедельник обстреляли населенный пункт Старомихайловка в Донецкой народной республике, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T17:22

2022-03-28T17:22

2022-03-28T17:22

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

в мире

донецкая народная республика

старомихайловка

сцкк

россия

украина

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска в понедельник обстреляли населенный пункт Старомихайловка в Донецкой народной республике, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.В понедельник представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстреле Старомихайловки со стороны украинских войск. В результате обстрела Старомихайловки погиб один мирный житель.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

старомихайловка

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, в мире, донецкая народная республика, старомихайловка, сцкк, россия, украина, вооруженные силы украины