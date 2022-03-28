https://ria.ru/20220328/srilankanairlines-1780440402.html

На Филиппинах начались совместные с США военные учения

На Филиппинах начались совместные с США военные учения - РИА Новости, 28.03.2022

На Филиппинах начались совместные с США военные учения

Около 9 тысяч военнослужащих, включая 5,1 тысячи американских солдат, принимают участие в крупнейших совместных с США военных учениях на Филиппинах, сообщил в... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:40

2022-03-28T12:40

2022-03-28T13:00

в мире

у цянь

манила

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лусон (остров)

минобороны кнр

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Около 9 тысяч военнослужащих, включая 5,1 тысячи американских солдат, принимают участие в крупнейших совместных с США военных учениях на Филиппинах, сообщил в понедельник сайт филиппинского телеканала News5.По его данным, на маневры направили наблюдателей Австралия, Япония и Великобритания.Телеканал приводит слова начальника штаба вооруженных сил Филиппин генерала Андреса Сентино о том, что нынешние учения под кодовым названием "Баликатан-2022" своевременны "в свете внутренней и международной обстановки" на фоне событий на Украине.Двухнедельные учения и маневры стартовали на военной базе в Маниле по отработке наземных, морских и воздушных боевых действий. Далее они будут проводиться на севере острова Лусон, недалеко от Тайваньского пролива, где отмечается активность кораблей и самолетов Китая.Как сообщает News5, американские истребители F-16 будут сбрасывать бомбы и вести огонь во время тренировочных операций воздушной поддержки над полигоном Crow Valley у города Тарлак. В то же время на земле артиллерия будет проводить стрельбы в условиях боевых действий в джунглях в провинции Нуэва-Эсиха.Название учений "Баликатан" означает в переводе с тагальского "плечом к плечу". Как сообщило ранее посольство США в Маниле, они будут включать в себя командно-штабные учения с использованием компьютерной симуляции по проверке способности войск двух стран планировать операции, осуществлять командование ими и поддерживать связь войск двух стран друг с другом.Как сообщала американская армейская газета Stars and Stripes, в 2020 году такие учения были отменены, а в 2021 году ограничены участием 225 и 736 военных, соответственно США и Филиппин.Десантный корабль-док Ashland американских ВМС и экспедиционная морская база Miguel Keith будут задействованы в учениях, в частности, по высадке десанта на берег, пишет Stars and Stripes.Как сообщала ранее филиппинская газета Inquirer, на учения прибыли также истребители F-16 с авиабазы Мисава в Японии.Учения США и Филиппин проводятся под предлогом угрозы со стороны Китая. Американские военные утверждают, что Китай может занять Тайвань в течение ближайших шести лет. Соединенные Штаты для предотвращения этого надеются использовать военные базы на Филиппинах.Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".

https://ria.ru/20220213/ucheniya-1772611128.html

https://ria.ru/20220328/oruzhie-1780421032.html

https://ria.ru/20220217/bolgariya-1773353979.html

манила

филиппины

лусон (остров)

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Ольга Маркова

в мире, у цянь, манила, филиппины, лусон (остров), минобороны кнр, f-16