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На Филиппинах начались совместные с США военные учения - РИА Новости, 28.03.2022
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На Филиппинах начались совместные с США военные учения
На Филиппинах начались совместные с США военные учения - РИА Новости, 28.03.2022
На Филиппинах начались совместные с США военные учения
Около 9 тысяч военнослужащих, включая 5,1 тысячи американских солдат, принимают участие в крупнейших совместных с США военных учениях на Филиппинах, сообщил в... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:40
2022-03-28T13:00
в мире
у цянь
манила
филиппины
лусон (остров)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Около 9 тысяч военнослужащих, включая 5,1 тысячи американских солдат, принимают участие в крупнейших совместных с США военных учениях на Филиппинах, сообщил в понедельник сайт филиппинского телеканала News5.По его данным, на маневры направили наблюдателей Австралия, Япония и Великобритания.Телеканал приводит слова начальника штаба вооруженных сил Филиппин генерала Андреса Сентино о том, что нынешние учения под кодовым названием "Баликатан-2022" своевременны "в свете внутренней и международной обстановки" на фоне событий на Украине.Двухнедельные учения и маневры стартовали на военной базе в Маниле по отработке наземных, морских и воздушных боевых действий. Далее они будут проводиться на севере острова Лусон, недалеко от Тайваньского пролива, где отмечается активность кораблей и самолетов Китая.Как сообщает News5, американские истребители F-16 будут сбрасывать бомбы и вести огонь во время тренировочных операций воздушной поддержки над полигоном Crow Valley у города Тарлак. В то же время на земле артиллерия будет проводить стрельбы в условиях боевых действий в джунглях в провинции Нуэва-Эсиха.Название учений "Баликатан" означает в переводе с тагальского "плечом к плечу". Как сообщило ранее посольство США в Маниле, они будут включать в себя командно-штабные учения с использованием компьютерной симуляции по проверке способности войск двух стран планировать операции, осуществлять командование ими и поддерживать связь войск двух стран друг с другом.Как сообщала американская армейская газета Stars and Stripes, в 2020 году такие учения были отменены, а в 2021 году ограничены участием 225 и 736 военных, соответственно США и Филиппин.Десантный корабль-док Ashland американских ВМС и экспедиционная морская база Miguel Keith будут задействованы в учениях, в частности, по высадке десанта на берег, пишет Stars and Stripes.Как сообщала ранее филиппинская газета Inquirer, на учения прибыли также истребители F-16 с авиабазы Мисава в Японии.Учения США и Филиппин проводятся под предлогом угрозы со стороны Китая. Американские военные утверждают, что Китай может занять Тайвань в течение ближайших шести лет. Соединенные Штаты для предотвращения этого надеются использовать военные базы на Филиппинах.Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".
https://ria.ru/20220213/ucheniya-1772611128.html
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филиппины
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в мире, у цянь, манила, филиппины, лусон (остров), минобороны кнр, f-16
12:40 28.03.2022 (обновлено: 13:00 28.03.2022)
 
На Филиппинах начались совместные с США военные учения

На Филиппинах начались совместные с США учения с участием около девяти тысяч солдат

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США
Военнослужащие США - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Около 9 тысяч военнослужащих, включая 5,1 тысячи американских солдат, принимают участие в крупнейших совместных с США военных учениях на Филиппинах, сообщил в понедельник сайт филиппинского телеканала News5.
По его данным, на маневры направили наблюдателей Австралия, Япония и Великобритания.
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Телеканал приводит слова начальника штаба вооруженных сил Филиппин генерала Андреса Сентино о том, что нынешние учения под кодовым названием "Баликатан-2022" своевременны "в свете внутренней и международной обстановки" на фоне событий на Украине.
Двухнедельные учения и маневры стартовали на военной базе в Маниле по отработке наземных, морских и воздушных боевых действий. Далее они будут проводиться на севере острова Лусон, недалеко от Тайваньского пролива, где отмечается активность кораблей и самолетов Китая.
Как сообщает News5, американские истребители F-16 будут сбрасывать бомбы и вести огонь во время тренировочных операций воздушной поддержки над полигоном Crow Valley у города Тарлак. В то же время на земле артиллерия будет проводить стрельбы в условиях боевых действий в джунглях в провинции Нуэва-Эсиха.
Название учений "Баликатан" означает в переводе с тагальского "плечом к плечу". Как сообщило ранее посольство США в Маниле, они будут включать в себя командно-штабные учения с использованием компьютерной симуляции по проверке способности войск двух стран планировать операции, осуществлять командование ими и поддерживать связь войск двух стран друг с другом.
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Как сообщала американская армейская газета Stars and Stripes, в 2020 году такие учения были отменены, а в 2021 году ограничены участием 225 и 736 военных, соответственно США и Филиппин.
Десантный корабль-док Ashland американских ВМС и экспедиционная морская база Miguel Keith будут задействованы в учениях, в частности, по высадке десанта на берег, пишет Stars and Stripes.
Как сообщала ранее филиппинская газета Inquirer, на учения прибыли также истребители F-16 с авиабазы Мисава в Японии.
Учения США и Филиппин проводятся под предлогом угрозы со стороны Китая. Американские военные утверждают, что Китай может занять Тайвань в течение ближайших шести лет. Соединенные Штаты для предотвращения этого надеются использовать военные базы на Филиппинах.
Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".
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В миреУ ЦяньМанилаФилиппиныЛусон (остров)Минобороны КНРF-16
 
 
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