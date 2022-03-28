12:40 28.03.2022 (обновлено: 13:00 28.03.2022)
На Филиппинах начались совместные с США военные учения
На Филиппинах начались совместные с США учения с участием около девяти тысяч солдат
Военнослужащие США
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Около 9 тысяч военнослужащих, включая 5,1 тысячи американских солдат, принимают участие в крупнейших совместных с США военных учениях на Филиппинах, сообщил в понедельник сайт филиппинского телеканала News5.
По его данным, на маневры направили наблюдателей Австралия, Япония и Великобритания.
13 февраля, 21:53Украинские военные провели учения в Донецкой области
Как сообщает News5, американские истребители F-16 будут сбрасывать бомбы и вести огонь во время тренировочных операций воздушной поддержки над полигоном Crow Valley у города Тарлак. В то же время на земле артиллерия будет проводить стрельбы в условиях боевых действий в джунглях в провинции Нуэва-Эсиха.
Название учений "Баликатан" означает в переводе с тагальского "плечом к плечу". Как сообщило ранее посольство США в Маниле, они будут включать в себя командно-штабные учения с использованием компьютерной симуляции по проверке способности войск двух стран планировать операции, осуществлять командование ими и поддерживать связь войск двух стран друг с другом.
Как сообщала американская армейская газета Stars and Stripes, в 2020 году такие учения были отменены, а в 2021 году ограничены участием 225 и 736 военных, соответственно США и Филиппин.
Десантный корабль-док Ashland американских ВМС и экспедиционная морская база Miguel Keith будут задействованы в учениях, в частности, по высадке десанта на берег, пишет Stars and Stripes.
Как сообщала ранее филиппинская газета Inquirer, на учения прибыли также истребители F-16 с авиабазы Мисава в Японии.
Учения США и Филиппин проводятся под предлогом угрозы со стороны Китая. Американские военные утверждают, что Китай может занять Тайвань в течение ближайших шести лет. Соединенные Штаты для предотвращения этого надеются использовать военные базы на Филиппинах.
Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".
17 февраля, 15:55США отправят войска в Болгарию для совместных учений