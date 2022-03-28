https://ria.ru/20220328/spetsoperatsiya-1780576114.html

День 33-й: Кадыров в Мариуполе и ожидание встречи Россия-Украина в Турции

День 33-й: Кадыров в Мариуполе и ожидание встречи Россия-Украина в Турции - РИА Новости, 28.03.2022

День 33-й: Кадыров в Мариуполе и ожидание встречи Россия-Украина в Турции

Вооруженные силы РФ в 33-й день спецоперации на Украине уничтожили более 40 объектов украинских войск, в Мариуполь приехал глава Чечни Рамзан Кадыров. В... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T22:17

2022-03-28T22:17

2022-03-28T22:18

обострение ситуации в днр и лнр

россия

киев

стамбул

украина

рамзан кадыров

турция

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в 33-й день спецоперации на Украине уничтожили более 40 объектов украинских войск, в Мариуполь приехал глава Чечни Рамзан Кадыров. В понедельник же стало известно, что очные российско-украинские переговоры в Стамбуле состоятся во вторник.По данным минобороны, в понедельник российские военные с моря уничтожили два склада в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовека при помощи ракет "Калибр". С этих складов снабжались войска Украины около Киева.Кроме того, за сутки авиация РФ поразила 41 объект украинских войск, а с начала военной операции на Украине военные РФ уничтожили почти 200 самолетов и вертолетов, более 300 беспилотников и более 1,7 тысяч единиц бронетехники.Продолжается продвижение сил ДНР и ЛНР: силы ЛНР овладели Ивановкой и Новосадовым, а в ДНР говорят о, возможно, скором взятии под контроль Мариуполя.Встреча в МариуполеВ Мариуполь прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров. По данным чеченских властей, он приехал "с целью поднять боевой дух" бойцов. Чеченские власти также заявляют о взятии Мариуполя в ближайшие дни.В то же время у украинских военных, согласно заявлению из ДНР, заканчиваются боеприпасы, хотя обстрелы республики продолжаются, однако "начинает прилетать меньше".Встреча в СтамбулеПервоначально в очном формате российско-украинские переговоры проходили в Белоруссии, а потом в Анталье – но уже на уровне глав МИД, после чего они продолжились уже в онлайн-режиме.Теперь, после порядка 20 дней, стороны вновь встретятся очно: лидеры Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о встрече переговорных делегаций Москвы и Киева в Стамбуле.Переговоры, ожидающиеся 29 марта, будут закрыты для прессы, о чем РИА Новости сообщал источник, знакомый с ситуацией.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что эти переговоры, как ожидается, стартуют 29 марта. Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что шансы на договоренность между Москвой и Киевом есть.Лавров также прокомментировал возможность встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявив, что она нужна, как только будет ясность по решению всех ключевых вопросов о судьбе Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.При этом он подчеркнул, Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским, но важно, чтобы эта встреча была хорошо подготовлена.Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, в свою очередь, сообщил, что Россия не ставит задачей своей военной спецоперации свержение украинских властей, как это пытаются преподнести на Западе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/peregovory-1780512364.html

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Наталья Макарова

россия, киев, стамбул, украина, рамзан кадыров, турция, владимир зеленский, сергей лавров, николай патрушев