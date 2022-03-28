https://ria.ru/20220328/spetsoperatsiya-1780573849.html

Минобороны заявило о неукоснительном соблюдении "режима тишины" ВС России

Минобороны заявило о неукоснительном соблюдении "режима тишины" ВС России - РИА Новости, 28.03.2022

Минобороны заявило о неукоснительном соблюдении "режима тишины" ВС России

Российские Вооружённые силы неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех, в том числе заявленных официальными киевскими властями маршрутах, заявил начальник... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T21:53

2022-03-28T21:53

2022-03-28T21:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

ситуация в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские Вооружённые силы неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех, в том числе заявленных официальными киевскими властями маршрутах, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вооруженные Силы России неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех, в том числе заявленных официальными киевскими властями маршрутах. В свою очередь, украинская сторона этих гуманных принципов не придерживается", - сказал он.По словам Мизинцева, средствами объективного контроля зафиксированы нарушения в районах открытых гуманитарных коридоров."Так, боевики территориальных батальонов вели огонь из стрелкового оружия и минометов: с 09.35 до 11.07 на сумском, а с 10.03 до 10.41 на запорожском направлениях, тем самым препятствуя эвакуации граждан из блокированных населенных пунктов", - рассказал генерал.

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф