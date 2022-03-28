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Минобороны заявило о неукоснительном соблюдении "режима тишины" ВС России - РИА Новости, 28.03.2022
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https://ria.ru/20220328/spetsoperatsiya-1780573849.html
Минобороны заявило о неукоснительном соблюдении "режима тишины" ВС России
Минобороны заявило о неукоснительном соблюдении "режима тишины" ВС России - РИА Новости, 28.03.2022
Минобороны заявило о неукоснительном соблюдении "режима тишины" ВС России
Российские Вооружённые силы неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех, в том числе заявленных официальными киевскими властями маршрутах, заявил начальник... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T21:53
2022-03-28T21:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские Вооружённые силы неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех, в том числе заявленных официальными киевскими властями маршрутах, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вооруженные Силы России неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех, в том числе заявленных официальными киевскими властями маршрутах. В свою очередь, украинская сторона этих гуманных принципов не придерживается", - сказал он.По словам Мизинцева, средствами объективного контроля зафиксированы нарушения в районах открытых гуманитарных коридоров."Так, боевики территориальных батальонов вели огонь из стрелкового оружия и минометов: с 09.35 до 11.07 на сумском, а с 10.03 до 10.41 на запорожском направлениях, тем самым препятствуя эвакуации граждан из блокированных населенных пунктов", - рассказал генерал.
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в мире, россия, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
21:53 28.03.2022
 
Минобороны заявило о неукоснительном соблюдении "режима тишины" ВС России

Минобороны: российские ВС неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех маршрутах

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМашина российских саперов в Херсонской области
Машина российских саперов в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Машина российских саперов в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские Вооружённые силы неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех, в том числе заявленных официальными киевскими властями маршрутах, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Вооруженные Силы России неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех, в том числе заявленных официальными киевскими властями маршрутах. В свою очередь, украинская сторона этих гуманных принципов не придерживается", - сказал он.
По словам Мизинцева, средствами объективного контроля зафиксированы нарушения в районах открытых гуманитарных коридоров.
"Так, боевики территориальных батальонов вели огонь из стрелкового оружия и минометов: с 09.35 до 11.07 на сумском, а с 10.03 до 10.41 на запорожском направлениях, тем самым препятствуя эвакуации граждан из блокированных населенных пунктов", - рассказал генерал.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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