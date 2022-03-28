https://ria.ru/20220328/spetsoperatsiya-1780561843.html

ВС России высокоточным боеприпасом уничтожили украинский БМП в окопе

ВС России высокоточным боеприпасом уничтожили украинский БМП в окопе - РИА Новости, 28.03.2022

ВС России высокоточным боеприпасом уничтожили украинский БМП в окопе

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения опорного пункта украинских войск с огневой позицией БМП в окопе. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T20:12

2022-03-28T20:12

2022-03-28T20:12

обострение ситуации в днр и лнр

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения опорного пункта украинских войск с огневой позицией БМП в окопе.На видео демонстрируется украинская позиция, снятая с БПЛА, барражирующего в районе цели. Затем следует взрыв от попадания российского боеприпаса."Расчёт беспилотного летательного аппарата установил расположение огневой позиции и обеспечил наведение высокоточного боеприпаса. Точным попаданием укреплённый блок-пост с БМП ВСУ был уничтожен", - сказали в Минобороны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/samolety-1780559314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)