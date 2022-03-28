Рейтинг@Mail.ru
ВС России высокоточным боеприпасом уничтожили украинский БМП в окопе - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/spetsoperatsiya-1780561843.html
ВС России высокоточным боеприпасом уничтожили украинский БМП в окопе
ВС России высокоточным боеприпасом уничтожили украинский БМП в окопе - РИА Новости, 28.03.2022
ВС России высокоточным боеприпасом уничтожили украинский БМП в окопе
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения опорного пункта украинских войск с огневой позицией БМП в окопе. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T20:12
2022-03-28T20:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1778982986_114:60:1767:990_1920x0_80_0_0_b437ba23296d5d7bfe14e3516d53b991.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения опорного пункта украинских войск с огневой позицией БМП в окопе.На видео демонстрируется украинская позиция, снятая с БПЛА, барражирующего в районе цели. Затем следует взрыв от попадания российского боеприпаса."Расчёт беспилотного летательного аппарата установил расположение огневой позиции и обеспечил наведение высокоточного боеприпаса. Точным попаданием укреплённый блок-пост с БМП ВСУ был уничтожен", - сказали в Минобороны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220328/samolety-1780559314.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1778982986_699:173:1788:990_1920x0_80_0_0_0ad7acedd03cacc4dfed24f0ae9de97a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
20:12 28.03.2022
 
ВС России высокоточным боеприпасом уничтожили украинский БМП в окопе

ВС России высокоточным боеприпасом уничтожили украинский блок-пост БМП в окопе

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСпецоперация на Украине
Спецоперация на Украине - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Спецоперация на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения опорного пункта украинских войск с огневой позицией БМП в окопе.
На видео демонстрируется украинская позиция, снятая с БПЛА, барражирующего в районе цели. Затем следует взрыв от попадания российского боеприпаса.
"Расчёт беспилотного летательного аппарата установил расположение огневой позиции и обеспечил наведение высокоточного боеприпаса. Точным попаданием укреплённый блок-пост с БМП ВСУ был уничтожен", - сказали в Минобороны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Зенитный ракетный комплекс Бук-МЗ ВС России на Украине. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 19:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВС России сбили за день еще три боевых украинских самолета
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала