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ВС России уничтожили почти 200 самолетов и вертолетов за время спецоперации - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/spetsoperatsiya-1780556940.html
ВС России уничтожили почти 200 самолетов и вертолетов за время спецоперации
ВС России уничтожили почти 200 самолетов и вертолетов за время спецоперации - РИА Новости, 28.03.2022
ВС России уничтожили почти 200 самолетов и вертолетов за время спецоперации
Российские военные за время специальной военной операции на Украине уничтожили почти 200 самолетов и вертолетов, более 300 беспилотников и более 1,7 тысяч... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T19:35
2022-03-28T19:42
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
украина
россия
спецоперация
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские военные за время специальной военной операции на Украине уничтожили почти 200 самолетов и вертолетов, более 300 беспилотников и более 1,7 тысяч единиц бронетехники, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 123 самолета и 74 вертолета, 309 беспилотных летательных аппаратов, 1721 танк и другие боевые бронированные машины", - сказал Конашенков.Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожены 172 установки реактивных систем залпового огня, 721 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1568 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220328/minoborony-1780554443.html
украина
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Минобороны о сбитых самолетах ВСУ и поражении военных объектов Украины
Минобороны о сбитых самолетах ВСУ и поражении военных объектов Украины
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министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, украина, россия, спецоперация
19:35 28.03.2022 (обновлено: 19:42 28.03.2022)
 
ВС России уничтожили почти 200 самолетов и вертолетов за время спецоперации

Минобороны: ВС России уничтожили почти 200 самолетов и вертолетов за время спецоперации

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские военные за время специальной военной операции на Украине уничтожили почти 200 самолетов и вертолетов, более 300 беспилотников и более 1,7 тысяч единиц бронетехники, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 123 самолета и 74 вертолета, 309 беспилотных летательных аппаратов, 1721 танк и другие боевые бронированные машины", - сказал Конашенков.
Минобороны о сбитых самолетах ВСУ и поражении военных объектов Украины - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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Российская авиация поразила за сутки 41 военный объект на Украине
Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожены 172 установки реактивных систем залпового огня, 721 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1568 единиц специальной военной автомобильной техники.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковУкраинаРоссияСпецоперация
 
 
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