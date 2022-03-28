https://ria.ru/20220328/spetsoperatsiya-1780556940.html

ВС России уничтожили почти 200 самолетов и вертолетов за время спецоперации

ВС России уничтожили почти 200 самолетов и вертолетов за время спецоперации - РИА Новости, 28.03.2022

ВС России уничтожили почти 200 самолетов и вертолетов за время спецоперации

Российские военные за время специальной военной операции на Украине уничтожили почти 200 самолетов и вертолетов, более 300 беспилотников и более 1,7 тысяч... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T19:35

2022-03-28T19:35

2022-03-28T19:42

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

украина

россия

спецоперация

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские военные за время специальной военной операции на Украине уничтожили почти 200 самолетов и вертолетов, более 300 беспилотников и более 1,7 тысяч единиц бронетехники, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 123 самолета и 74 вертолета, 309 беспилотных летательных аппаратов, 1721 танк и другие боевые бронированные машины", - сказал Конашенков.Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожены 172 установки реактивных систем залпового огня, 721 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1568 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220328/minoborony-1780554443.html

украина

россия

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Минобороны о сбитых самолетах ВСУ и поражении военных объектов Украины Минобороны о сбитых самолетах ВСУ и поражении военных объектов Украины 2022-03-28T19:35 true PT1M36S

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Наталья Макарова

министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, украина, россия, спецоперация