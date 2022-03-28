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Патрушев назвал спецоперацию ответной реакцией на преступные шаги Киева - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/spetsoperatsiya-1780502075.html
Патрушев назвал спецоперацию ответной реакцией на преступные шаги Киева
Патрушев назвал спецоперацию ответной реакцией на преступные шаги Киева - РИА Новости, 28.03.2022
Патрушев назвал спецоперацию ответной реакцией на преступные шаги Киева
Россия не могла остаться в стороне, когда жителям ДНР и ЛНР была создана угроза от киевского режима, спецоперация стала ответной реакцией, своевременной и... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:09
2022-03-28T16:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
москва
россия
ситуация в днр и лнр
николай патрушев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия не могла остаться в стороне, когда жителям ДНР и ЛНР была создана угроза от киевского режима, спецоперация стала ответной реакцией, своевременной и упреждающей мерой, на месте РФ так поступила бы любая другая страна, заявил Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев"Была создана серьезная угроза жизням четырех миллионов граждан, проживающих на территории Донецкой и Луганской народных республик… Проводимая специальная военная операция стала лишь ответной реакцией на преступные шаги Киева по отношению к этим республикам, своевременной и упреждающей мерой", - сказал Патрушев на переговорах со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри в Москве.Он уточнил, что, согласно своей конституции, Россия не могла остаться в стороне и обязана была защитить своих соотечественников. При этом, по его словам, были найдены документы с доказательством того, что Киев готовил широкомасштабную атаку и намеревался уничтожить ДНР и ЛНР."На нашем месте так поступило бы любое государство", - подчеркнул секретарь Совбеза.
https://ria.ru/20220328/patrushev-1780495502.html
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в мире, донецкая народная республика, москва, россия, ситуация в днр и лнр, николай патрушев, совет безопасности рф
16:09 28.03.2022
 
Патрушев назвал спецоперацию ответной реакцией на преступные шаги Киева

Патрушев: спецоперация стала упреждающей мерой, Киев готовил атаку на ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобили ВС РФ на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили ВС РФ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили ВС РФ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия не могла остаться в стороне, когда жителям ДНР и ЛНР была создана угроза от киевского режима, спецоперация стала ответной реакцией, своевременной и упреждающей мерой, на месте РФ так поступила бы любая другая страна, заявил Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев
"Была создана серьезная угроза жизням четырех миллионов граждан, проживающих на территории Донецкой и Луганской народных республик… Проводимая специальная военная операция стала лишь ответной реакцией на преступные шаги Киева по отношению к этим республикам, своевременной и упреждающей мерой", - сказал Патрушев на переговорах со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри в Москве.
Он уточнил, что, согласно своей конституции, Россия не могла остаться в стороне и обязана была защитить своих соотечественников. При этом, по его словам, были найдены документы с доказательством того, что Киев готовил широкомасштабную атаку и намеревался уничтожить ДНР и ЛНР.
"На нашем месте так поступило бы любое государство", - подчеркнул секретарь Совбеза.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Вчера, 15:53
Кровавая политика США привела к ситуации на Украине, заявил Патрушев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаМоскваРоссияСитуация в ДНР и ЛНРНиколай ПатрушевСовет Безопасности РФ
 
 
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