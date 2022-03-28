https://ria.ru/20220328/spetsoperatsiya-1780502075.html

Патрушев назвал спецоперацию ответной реакцией на преступные шаги Киева

Патрушев назвал спецоперацию ответной реакцией на преступные шаги Киева - РИА Новости, 28.03.2022

Патрушев назвал спецоперацию ответной реакцией на преступные шаги Киева

Россия не могла остаться в стороне, когда жителям ДНР и ЛНР была создана угроза от киевского режима, спецоперация стала ответной реакцией, своевременной и... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T16:09

2022-03-28T16:09

2022-03-28T16:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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россия

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николай патрушев

совет безопасности рф

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия не могла остаться в стороне, когда жителям ДНР и ЛНР была создана угроза от киевского режима, спецоперация стала ответной реакцией, своевременной и упреждающей мерой, на месте РФ так поступила бы любая другая страна, заявил Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев"Была создана серьезная угроза жизням четырех миллионов граждан, проживающих на территории Донецкой и Луганской народных республик… Проводимая специальная военная операция стала лишь ответной реакцией на преступные шаги Киева по отношению к этим республикам, своевременной и упреждающей мерой", - сказал Патрушев на переговорах со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри в Москве.Он уточнил, что, согласно своей конституции, Россия не могла остаться в стороне и обязана была защитить своих соотечественников. При этом, по его словам, были найдены документы с доказательством того, что Киев готовил широкомасштабную атаку и намеревался уничтожить ДНР и ЛНР."На нашем месте так поступило бы любое государство", - подчеркнул секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20220328/patrushev-1780495502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, москва, россия, ситуация в днр и лнр, николай патрушев, совет безопасности рф