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В Минтруде заявили, что массовых сокращений в России не планируется - РИА Новости, 28.03.2022
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В Минтруде заявили, что массовых сокращений в России не планируется
В Минтруде заявили, что массовых сокращений в России не планируется - РИА Новости, 28.03.2022
В Минтруде заявили, что массовых сокращений в России не планируется
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в России не планируется массовых сокращений. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:05
2022-03-28T14:22
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
госдума рф
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в России не планируется массовых сокращений."Массовых сокращений на рынке труда на данный момент не планируется", - заявил министр на заседании комитета Госдумы.По словам Котякова, работодатели уведомили Минтруд о планах по сокращению около 50 тысяч сотрудников. По данным Минтруда, всего по найму в стране работают порядка 55 миллионов граждан.
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россия
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, госдума рф, общество
14:05 28.03.2022 (обновлено: 14:22 28.03.2022)
 
В Минтруде заявили, что массовых сокращений в России не планируется

Глава Минтруда Котяков заявил, что массовых сокращений в России не планируется

© Depositphotos / gstockstudioСотрудники офиса
Сотрудники офиса - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Depositphotos / gstockstudio
Сотрудники офиса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в России не планируется массовых сокращений.
"Массовых сокращений на рынке труда на данный момент не планируется", - заявил министр на заседании комитета Госдумы.
По словам Котякова, работодатели уведомили Минтруд о планах по сокращению около 50 тысяч сотрудников. По данным Минтруда, всего по найму в стране работают порядка 55 миллионов граждан.
Псковский кремль - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 12:54
В Псковской области не зафиксировали массовых сокращений на предприятиях
 
РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Антон КотяковГосдума РФОбщество
 
 
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