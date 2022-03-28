https://ria.ru/20220328/sokrascheniya-1780465424.html
В Минтруде заявили, что массовых сокращений в России не планируется
В Минтруде заявили, что массовых сокращений в России не планируется - РИА Новости, 28.03.2022
В Минтруде заявили, что массовых сокращений в России не планируется
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в России не планируется массовых сокращений. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:05
2022-03-28T14:05
2022-03-28T14:22
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
госдума рф
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в России не планируется массовых сокращений."Массовых сокращений на рынке труда на данный момент не планируется", - заявил министр на заседании комитета Госдумы.По словам Котякова, работодатели уведомили Минтруд о планах по сокращению около 50 тысяч сотрудников. По данным Минтруда, всего по найму в стране работают порядка 55 миллионов граждан.
https://ria.ru/20220327/sokrascheniya-1780321470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, госдума рф, общество
14:05 28.03.2022 (обновлено: 14:22 28.03.2022)
В Минтруде заявили, что массовых сокращений в России не планируется
Глава Минтруда Котяков заявил, что массовых сокращений в России не планируется