https://ria.ru/20220328/sokrascheniya-1780465424.html

В Минтруде заявили, что массовых сокращений в России не планируется

В Минтруде заявили, что массовых сокращений в России не планируется - РИА Новости, 28.03.2022

В Минтруде заявили, что массовых сокращений в России не планируется

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в России не планируется массовых сокращений. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T14:05

2022-03-28T14:05

2022-03-28T14:22

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

антон котяков

госдума рф

общество

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в России не планируется массовых сокращений."Массовых сокращений на рынке труда на данный момент не планируется", - заявил министр на заседании комитета Госдумы.По словам Котякова, работодатели уведомили Минтруд о планах по сокращению около 50 тысяч сотрудников. По данным Минтруда, всего по найму в стране работают порядка 55 миллионов граждан.

https://ria.ru/20220327/sokrascheniya-1780321470.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, госдума рф, общество