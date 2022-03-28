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Российская армия уничтожила "Калибрами" два крупных склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 28.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/sklady-1780553082.html
Российская армия уничтожила "Калибрами" два крупных склада боеприпасов ВСУ
Российская армия уничтожила "Калибрами" два крупных склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 28.03.2022
Российская армия уничтожила "Калибрами" два крупных склада боеприпасов ВСУ
Российские Вооруженные силы нанесли ракетами "Калибр" удар по складам боеприпасов под Житомиром, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T19:13
2022-03-28T20:49
обострение ситуации в днр и лнр
россия
веселовка
житомирская область
калибр
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
украина
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские Вооруженные силы нанесли ракетами "Калибр" удар по складам боеприпасов под Житомиром, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."Высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области, с которых осуществлялось снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева", — сказал он.Всего за сутки российские войска поразили 41 украинский военный объект, в том числе две установки реактивных систем залпового огня, одну станцию радиоэлектронной борьбы и 24 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники.Кроме того, авиация и средства противовоздушной обороны сбили еще три самолета ВВС Украины: два Су-24 западнее города Коростеня в Житомирской области и Су-25 — над Дружковкой в Донецкой области.Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220328/mi-8-1780552328.html
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россия, веселовка, житомирская область, калибр, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, украина, игорь конашенков
19:13 28.03.2022 (обновлено: 20:49 28.03.2022)
 
Российская армия уничтожила "Калибрами" два крупных склада боеприпасов ВСУ

Минобороны: ракеты "Калибр" ударом с моря уничтожили крупные склады боеприпасов на Украине

© Минобороны РФРакеты "Калибр"
Ракеты Калибр
© Минобороны РФ
Ракеты "Калибр". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские Вооруженные силы нанесли ракетами "Калибр" удар по складам боеприпасов под Житомиром, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области, с которых осуществлялось снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева", — сказал он.
Всего за сутки российские войска поразили 41 украинский военный объект, в том числе две установки реактивных систем залпового огня, одну станцию радиоэлектронной борьбы и 24 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники.
Кроме того, авиация и средства противовоздушной обороны сбили еще три самолета ВВС Украины: два Су-24 западнее города Коростеня в Житомирской области и Су-25 — над Дружковкой в Донецкой области.
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Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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