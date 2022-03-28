https://ria.ru/20220328/sklady-1780553082.html

Российская армия уничтожила "Калибрами" два крупных склада боеприпасов ВСУ

Российская армия уничтожила "Калибрами" два крупных склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 28.03.2022

Российская армия уничтожила "Калибрами" два крупных склада боеприпасов ВСУ

Российские Вооруженные силы нанесли ракетами "Калибр" удар по складам боеприпасов под Житомиром, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T19:13

2022-03-28T19:13

2022-03-28T20:49

обострение ситуации в днр и лнр

россия

веселовка

житомирская область

калибр

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские Вооруженные силы нанесли ракетами "Калибр" удар по складам боеприпасов под Житомиром, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."Высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области, с которых осуществлялось снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева", — сказал он.Всего за сутки российские войска поразили 41 украинский военный объект, в том числе две установки реактивных систем залпового огня, одну станцию радиоэлектронной борьбы и 24 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники.Кроме того, авиация и средства противовоздушной обороны сбили еще три самолета ВВС Украины: два Су-24 западнее города Коростеня в Житомирской области и Су-25 — над Дружковкой в Донецкой области.Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220328/mi-8-1780552328.html

https://ria.ru/20220325/genshtab-1780100078.html

россия

веселовка

житомирская область

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Наталья Макарова

россия, веселовка, житомирская область, калибр, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, украина, игорь конашенков