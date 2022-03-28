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Гособвинитель попросила о проведении суда над Сапегой в закрытом режиме - РИА Новости, 28.03.2022
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Гособвинитель попросила о проведении суда над Сапегой в закрытом режиме
Гособвинитель попросила о проведении суда над Сапегой в закрытом режиме - РИА Новости, 28.03.2022
Гособвинитель попросила о проведении суда над Сапегой в закрытом режиме
Гособвинитель Наталья Соколова ходатайствовала о проведении суда в белорусском Гродно над россиянкой Софьей Сапегой в закрытом режиме, передаёт корреспондент... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:51
2022-03-28T11:27
белоруссия
в мире
роман протасевич
александр лукашенко
вильнюс
минск
ryanair
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ГРОДНО, 28 мар - РИА Новости. Гособвинитель Наталья Соколова ходатайствовала о проведении суда в белорусском Гродно над россиянкой Софьей Сапегой в закрытом режиме, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайствую о проведении разбирательства в закрытом заседании", - сказала прокурор.Она пояснила, что в материалах дела содержатся персональные данные силовиков, судей, должностных лиц и членов их семей, а также материалы с призывами к экстремистской деятельности и информационная продукция, признанные экстремистскими. Гособвинитель подчеркнула, что в целях недопущения распространения этой информации судебное заседание стоит сделать закрытым.Сапега поддержала это ходатайство, не аргументировав свое решение, сторона защиты оставила вопрос на рассмотрение суда.Как ранее сообщала генпрокуратура Белоруссии, россиянке инкриминированы разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных, организация насилия и угрозы его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел, вмешательства в деятельность сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, ей в вину ставится организация насилия и угрозы его применения в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, а также иного лица, выполняющего общественный долг, организация угрозы в отношении судьи и воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста. Всего - семь статей уголовного кодекса. Максимальный срок, предусмотренный этими статьями, - 12 лет лишения свободы. Однако девушка заключила досудебное соглашение со следствием и приняла меры по уплате дохода, полученного преступным путем, так что вправе рассчитывать на сокращение срока наказания при обвинительном приговоре. По информации генпрокуратуры, Сапега в ходе расследования выполнила обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, и "ее помощь сыграла большую роль в изобличении ее соучастников".Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая прошлого года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест.По данным генпрокуратуры, обвиняемая совместно с иными лицами создала и администрировала ряд Telegram-каналов, получала за это вознаграждение. Деятельность этих каналов была направлена "на дискредитацию действующей власти Беларуси и ее правоохранительного блока, разжигание социальной розни, вражды, а также организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан", отмечали в ведомстве. В telegram-каналах были размещены персональные данные не менее 238 человек, после публикации информации этим людям стали угрожать, а в отношении некоторых из них совершены иные преступления, заявляли в генпрокуратуре.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20220328/sapega-1780410380.html
https://ria.ru/20211221/sapega-1764690795.html
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белоруссия, в мире, роман протасевич, александр лукашенко, вильнюс, минск, ryanair
10:51 28.03.2022 (обновлено: 11:27 28.03.2022)
 
Гособвинитель попросила о проведении суда над Сапегой в закрытом режиме

Гособвинитель ходатайствовала о проведении суда над россиянкой Сапегой в закрытом режиме

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПроспект Независимости в Минске
Проспект Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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ГРОДНО, 28 мар - РИА Новости. Гособвинитель Наталья Соколова ходатайствовала о проведении суда в белорусском Гродно над россиянкой Софьей Сапегой в закрытом режиме, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайствую о проведении разбирательства в закрытом заседании", - сказала прокурор.
Она пояснила, что в материалах дела содержатся персональные данные силовиков, судей, должностных лиц и членов их семей, а также материалы с призывами к экстремистской деятельности и информационная продукция, признанные экстремистскими. Гособвинитель подчеркнула, что в целях недопущения распространения этой информации судебное заседание стоит сделать закрытым.
Сапега поддержала это ходатайство, не аргументировав свое решение, сторона защиты оставила вопрос на рассмотрение суда.
Софья Сапега во время дачи показаний. Кадр видео
Вчера, 10:35
В Белоруссии начался суд над россиянкой Сапегой
Как ранее сообщала генпрокуратура Белоруссии, россиянке инкриминированы разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных, организация насилия и угрозы его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел, вмешательства в деятельность сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, ей в вину ставится организация насилия и угрозы его применения в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, а также иного лица, выполняющего общественный долг, организация угрозы в отношении судьи и воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста. Всего - семь статей уголовного кодекса. Максимальный срок, предусмотренный этими статьями, - 12 лет лишения свободы. Однако девушка заключила досудебное соглашение со следствием и приняла меры по уплате дохода, полученного преступным путем, так что вправе рассчитывать на сокращение срока наказания при обвинительном приговоре. По информации генпрокуратуры, Сапега в ходе расследования выполнила обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, и "ее помощь сыграла большую роль в изобличении ее соучастников".
Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая прошлого года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест.
По данным генпрокуратуры, обвиняемая совместно с иными лицами создала и администрировала ряд Telegram-каналов, получала за это вознаграждение. Деятельность этих каналов была направлена "на дискредитацию действующей власти Беларуси и ее правоохранительного блока, разжигание социальной розни, вражды, а также организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан", отмечали в ведомстве. В telegram-каналах были размещены персональные данные не менее 238 человек, после публикации информации этим людям стали угрожать, а в отношении некоторых из них совершены иные преступления, заявляли в генпрокуратуре.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Софья Сапега во время дачи показаний. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 12:47
В МИД надеются, что Минск примет правильное решение по делу Сапеги
 
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