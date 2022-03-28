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Ограничения ЕС против России выгодны только США, заявила Захарова - РИА Новости, 28.03.2022
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Ограничения ЕС против России выгодны только США, заявила Захарова
Ограничения ЕС против России выгодны только США, заявила Захарова - РИА Новости, 28.03.2022
Ограничения ЕС против России выгодны только США, заявила Захарова
Готовность ЕС к новым мерам против РФ выгодна только США, Вашингтон наживается, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T18:13
2022-03-28T18:23
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Готовность ЕС к новым мерам против РФ выгодна только США, Вашингтон наживается, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги заседания Евросовета в Брюсселе 24-25 марта."Декларируя готовность к новым антироссийским ограничениям, в Брюсселе забывают добавить, что их принятие будет выгодно только США, наживающимся на оттоке из ЕС капиталов, увеличении поставок на европейские рынки своих вооружений и сжиженного природного газа по баснословным ценам", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель по итогам двухдневного саммита Евросоюза сообщил, что лидеры ЕС договорились сохранять готовность принимать новые меры и работать над обеспечением эффективности действующих санкций против России.Кроме того, он указывал, что в ЕС понимают наличие путей обхода европейских санкций против РФ, будут предпринимать дипломатические усилия, чтобы пресекать такие возможности.
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сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
18:13 28.03.2022 (обновлено: 18:23 28.03.2022)
 
Ограничения ЕС против России выгодны только США, заявила Захарова

Захарова: ограничения ЕС против России выгодны только наживающимся за счет ситуации США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Готовность ЕС к новым мерам против РФ выгодна только США, Вашингтон наживается, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги заседания Евросовета в Брюсселе 24-25 марта.
"Декларируя готовность к новым антироссийским ограничениям, в Брюсселе забывают добавить, что их принятие будет выгодно только США, наживающимся на оттоке из ЕС капиталов, увеличении поставок на европейские рынки своих вооружений и сжиженного природного газа по баснословным ценам", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель по итогам двухдневного саммита Евросоюза сообщил, что лидеры ЕС договорились сохранять готовность принимать новые меры и работать над обеспечением эффективности действующих санкций против России.
Кроме того, он указывал, что в ЕС понимают наличие путей обхода европейских санкций против РФ, будут предпринимать дипломатические усилия, чтобы пресекать такие возможности.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 18:11
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СШАРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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