18:13 28.03.2022 (обновлено: 18:23 28.03.2022)
Ограничения ЕС против России выгодны только США, заявила Захарова
Захарова: ограничения ЕС против России выгодны только наживающимся за счет ситуации США
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Готовность ЕС к новым мерам против РФ выгодна только США, Вашингтон наживается, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги заседания Евросовета в Брюсселе 24-25 марта.
"Декларируя готовность к новым антироссийским ограничениям, в Брюсселе забывают добавить, что их принятие будет выгодно только США, наживающимся на оттоке из ЕС капиталов, увеличении поставок на европейские рынки своих вооружений и сжиженного природного газа по баснословным ценам", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель по итогам двухдневного саммита Евросоюза сообщил, что лидеры ЕС договорились сохранять готовность принимать новые меры и работать над обеспечением эффективности действующих санкций против России.
Кроме того, он указывал, что в ЕС понимают наличие путей обхода европейских санкций против РФ, будут предпринимать дипломатические усилия, чтобы пресекать такие возможности.