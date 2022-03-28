https://ria.ru/20220328/sanktsii-1780540599.html

Ограничения ЕС против России выгодны только США, заявила Захарова

Ограничения ЕС против России выгодны только США, заявила Захарова - РИА Новости, 28.03.2022

Ограничения ЕС против России выгодны только США, заявила Захарова

Готовность ЕС к новым мерам против РФ выгодна только США, Вашингтон наживается, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T18:13

2022-03-28T18:13

2022-03-28T18:23

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Готовность ЕС к новым мерам против РФ выгодна только США, Вашингтон наживается, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги заседания Евросовета в Брюсселе 24-25 марта."Декларируя готовность к новым антироссийским ограничениям, в Брюсселе забывают добавить, что их принятие будет выгодно только США, наживающимся на оттоке из ЕС капиталов, увеличении поставок на европейские рынки своих вооружений и сжиженного природного газа по баснословным ценам", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель по итогам двухдневного саммита Евросоюза сообщил, что лидеры ЕС договорились сохранять готовность принимать новые меры и работать над обеспечением эффективности действующих санкций против России.Кроме того, он указывал, что в ЕС понимают наличие путей обхода европейских санкций против РФ, будут предпринимать дипломатические усилия, чтобы пресекать такие возможности.

https://ria.ru/20220328/sanktsii-1780540439.html

сша

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, санкции, санкции в отношении россии